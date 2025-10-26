Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

OH Leuven heeft zijn nieuwe coach beet: Felice Mazzu tekent tot 2027. De ervaren Belg moet de voorlaatste in de stand uit de gevarenzone loodsen.

Het nieuws hing al in de lucht, maar werd zondagvoormiddag ook officieel bevestigd. Felice Mazzu is vanaf nu de nieuwe coach van OH Leuven. Hij tekende een contract tot 2027.

Hij volgt David Hubert op, die na het vertrek van Sébastien Pocognoli aan het roer kwam te staan bij Union SG. Met Mazzu haalt OHL een ervaren coach in huis die de competitie al goed kent.

Hij was actief bij onder meer Charleroi, KRC Genk, Union SG, Anderlecht (waarmee hij naar 1A promoveerde) en STVV. Net als bij Sint-Truiden zal hij nu een team uit de nood moeten helpen dat onderaan bengelt.

Kan Mazzu OHL van de voorlaatste plaats af helpen?

CEO Frédéric Van den Steen liet zich op de clubwebsite al positief uit over de aanstelling van zijn nieuwe trainer. "Felice Mazzù heeft heel veel ervaring op het hoogste niveau en hij kent de Belgische competitie. Het is een trainer die met veel enthousiasme, grinta en beleving coacht en dit ook kan overbrengen op een groep."





"Hij heeft bewezen dat hij onder druk kan werken, iets kan neerzetten én resultaten kan behalen. Bovendien toonde hij zich in onze gesprekken bijzonder gretig en gemotiveerd om zich te bewijzen. Ik geloof echt in de match tussen Mazzù, de spelersgroep en onze club", besluit de CEO.