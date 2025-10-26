Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

Jonas De Roeck heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgesproken over zijn overstap naar Club NXT. In Roeselare gaf hij toelichting bij zijn keuze, zijn rol binnen het project en de geruchten over een mogelijke opvolging van Nicky Hayen.

De Roeck: “Niet gekomen om Hayen op te volgen”

Sinds zijn aanstelling bij Club NXT had De Roeck nog niet gereageerd op de speculaties rond zijn komst. In Roeselare gaf hij aan dat hij overtuigd werd na enkele gesprekken. “Dit is een heel interessant project en na enkele gesprekken was ik helemaal overtuigd om dit te doen”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij benadrukt dat hij werkt in een professionele omgeving met veel kwaliteit. De focus ligt volgens hem op het begeleiden van een nieuwe lichting spelers, waarvoor tijd en geduld nodig zijn. De Roeck noemt het “een heel mooie uitdaging die zeker niet te onderschatten is.”

Tegelijkertijd ontkent hij met klem dat hij naar Westkapelle kwam met de bedoeling om op termijn Nicky Hayen op te volgen. “Ik snap wel dat dit beweerd wordt, maar het is gewoon niet aan de orde”, stelt hij. Hij verwijst naar zijn goede relatie met Hayen en prijst diens werk bij Club Brugge. De Roeck geeft aan dat hij zich volledig richt op zijn taken bij Club NXT en geen andere ambities koestert binnen de clubstructuur.

Assistent Hias vertrekt, opvolging gezocht

De Roeck moet intussen op zoek naar een nieuwe assistent. Wouter Hias verliet Club NXT vorige week om aan de slag te gaan als T3 bij Union, waar hij Kevin Mirallas opvolgt. Tijdens de wedstrijd in Roeselare nam Siebe Blondelle, coach van de U18, tijdelijk plaats op de bank. “Siebe was ook mee naar München, maar zal de U18 blijven doen”, zegt De Roeck. Hij bevestigt dat de club op zoek is naar een voltijdse assistent.

De vertrekreden van Hias ligt volgens De Roeck niet bij hem. “Nee, Wouter Hias is niet vertrokken door mij”, lacht hij. Hij benadrukt dat Hias een mooie kans kreeg bij Union en dat dit opnieuw aantoont dat Club Brugge ook op het vlak van trainers een sterke opleidingsstructuur heeft. De club wil de vacature spoedig invullen om de continuïteit binnen de staf te waarborgen.