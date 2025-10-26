Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Kevin De Bruyne beleefde zaterdagavond een nachtmerrie tijdens de wedstrijd van Inter. Na zijn goal, die Inter op voorsprong bracht in de Serie A, voelde hij plots een hevige pijn in zijn rechterhamstrings. De Rode Duivel moest het veld verlaten in tranen en werd op krukken van het stadion begeleid.

De eerste medische berichten zijn slecht nieuws. Er wordt gevreesd voor een zware spierblessure, mogelijk vergelijkbaar met die van twee jaar geleden, toen De Bruyne vier maanden out was en een operatie onderging. Zijn deelname aan het Belgische interlandverzameling in november lijkt daardoor bijzonder onzeker.

Youri Tielemans is eveneens afwezig door een kuitblessure. De middenvelder, die in september als aanvoerder werd aangewezen, hoopt pas na de interlandperiode terug te keren bij Aston Villa. Ook Romelu Lukaku blijft uit voorzorg nog in België voor revalidatie.

De drie kapiteins van de Rode Duivels zijn afwezig in november

De blessure van De Bruyne zorgt voor een kapiteinswissel bij de Rode Duivels. De armband zal hoogstwaarschijnlijk naar Thibaut Courtois gaan, die daarmee zijn rol als leider van het team verder versterkt. Alternatieve opties zijn Amadou Onana of Thomas Meunier.

Ondanks de tegenvallers is er licht aan het einde van de tunnel. Zeno Debast, die enkele weken zou missen, verwacht volgens zijn trainer Rui Borges begin november terug te keren. Dat betekent dat hij mogelijk tijdig fit is voor het belangrijke duel tegen Benfica.

Met nog wedstrijden tegen Kazachstan en Liechtenstein en slechts één zege in die twee matchen nodig kan en mag er echter niets meer mislopen voor de Duivels. Zelfs zonder de drie tenoren.

