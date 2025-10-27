Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?
De Rode Duivels vielen dit weekend als vliegen. Zoveel nieuwe blessures zullen Rudi Garcia dwingen zijn plannen grondig te herzien.

Een week geleden waren Romelu Lukaku en Youri Tielemans nog de enige twijfelgevallen voor de volgende samenkomst van de Rode Duivels. Tot de blessuregolf toesloeg. Woensdag beet Zeno Debast de spits af door een dijblessure op te lopen tegen Olympique Marseille in de Champions League.

Zaterdag zorgde Kevin De Bruyne ervoor dat een feestavond voor Napoli omsloeg in een drama: bij het benutten van een strafschop voelde hij meteen zijn hamstring. Gisteren sloot Malick Fofana die rampzalige week af door met de medische wagen van het veld te moeten na een akelige enkelverstuiking.

Rode Duivels likken hun wonden

Betekent dit dat al deze spelers forfait moeten geven voor de komende interlands? Dat is zeker. Binnen iets meer dan tien dagen maakt Rudi Garcia zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels tegen Liechtenstein en Kazachstan.

Sporting CP-coach Rui Borges bevestigde op zijn persconferentie dat Debast minstens de komende drie wedstrijden mist. Portugese media spreken zelfs van drie tot vier weken onbeschikbaarheid.

Wat Kevin De Bruyne betreft: Napoli maakte bekend dat hij een ernstige scheur in de rechterhamstring heeft opgelopen. Er wacht hem een maandenlange revalidatie. En Malick Fofana liep een zware verstuiking zonder breuk op. Ook hij is maanden out.

De Rode Duivels moeten zien te functioneren zonder Debast, Tielemans, De Bruyne en Lukaku: dat betekent dat de ploeg niet alleen haar ruggengraat mist, maar ook de energie die Fofana vaak inbrengt wanneer hij invvalt (zoals in zijn drie laatste interlands).

Tijdens zijn eerste maanden als bondscoach heeft Rudi Garcia vooral lessen getrokken over zijn basiself, door bijvoorbeeld de voorkeur te geven aan het duo Theate–Debast achterin of door spelers als Nicolas Raskin en Maxim De Cuyper steeds meer ruimte te geven naast de ervaren leiders, allemaal met het oog op stabiliteit.

Meer nog dan tijdens de vorige interlandbreak zonder Tielemans en Lukaku, wordt de komende internationale periode misschien hét moment om te zien wat de vaste invallers echt in hun mars hebben. Wie kan de opbouw verzorgen zoals Zeno Debast dat vanuit de defensie doet?

Koni De Winter stond dit weekend voor het eerst in de basis bij AC Milan, maar onze bondscoach prijst hem vooral om zijn kwaliteiten in de lucht, niet om zijn opbouwende vermogen. Dat geldt ook voor Brandon Mechele, die sinds de komst van Garcia telkens werd opgeroepen. Het profiel van een Matte Smets past misschien beter, maar de Limburger profiteert niet van de aarzelende seizoensstart van Genk en is bovendien heel belangrijk bij de beloften, die binnen twee weken naar Oostenrijk trekken.

Hoger op het veld dwingt de bevestigde afwezigheid van Kevin De Bruyne Garcia om na te denken over de rol van Charles De Ketelaere. De voormalige Club-speler is een van zijn favorieten en zou als nummer tien kunnen starten in plaats van KDB, in plaats van als valse negen zoals in de recente interlands. Sinds de komst van Rudi Garcia begon Kevin De Bruyne namelijk aan élke wedstrijd.

De keuze van de Franse coach voor een plan B achter De Bruyne wordt bijzonder interessant met het oog op de toekomst. Want of we het nu willen of niet: het tijdperk ná De Bruyne komt steeds dichterbij. En het valt op dat België geen enkele van de laatste zes wedstrijden won waarin zijn spelmaker niet in de basis stond.

Dan blijft nog de vraag wie in de spits moet staan. Loïs Openda heeft nog altijd niet volledig kunnen overtuigen, terwijl Leandro Trossard in Wales opnieuw bewees dat je hem (ondanks zijn polyvalentie) vooral op zijn beste positie moet uitspelen: op de flank.

Al die vraagstukken kunnen Rudi Garcia waardevolle informatie opleveren over de mogelijke plan-B-opties richting het WK. Hoe dan ook zullen deze afwezigheden een stuk beter te verteren zijn tegen Kazachstan en Liechtenstein dan ze zouden geweest zijn voor de twee sleutelduels in oktober tegen Noord-Macedonië en Wales.

