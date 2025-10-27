Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse spaart zijn woorden niet na de nieuwe nederlaag van Anderlecht. De analist ziet een ploeg zonder lijn, zonder vertrouwen en vooral zonder duidelijke hand van de trainer.

Degryse stelt zich vragen bij de aanpak van Hasi. "Bij Anderlecht heb ik het gevoel dat het een gedeelde schuld is: spelers én trainer", zegt hij in HLN. “Hasi gaat zeker niet vrijuit.”

Volgens Degryse maakt Besnik Hasi te vaak verkeerde keuzes, maar reageert hij daarna te hard richting zijn spelersgroep. “Hij maakt niet altijd de juiste beslissingen, maar is dan wel zeer scherp en negatief voor zijn groep."

"Ik zie de progressie niet: er is geen duidelijkheid in zijn aanpak, niet tactisch en niet qua mentaliteit die hij op de groep wil overbrengen.”

Er schort iets op alle niveaus bij Anderlecht

De oud-Rode Duivel stelt vast dat Anderlecht stilaan alle houvast kwijt is. “Het is een combinatie van verschillende factoren", analyseert hij. “Stroeykens en Verschaeren moeten meer kunnen brengen, Hazard is niet op niveau en ze hebben geen deftige spits. Dat blijft allemaal maar sluimeren.”

Zelfs op momenten dat het even lijkt te lopen, verdwijnt de lijn in het spel volgens Degryse snel. “Op álle niveaus schort er iets waardoor Anderlecht er niet in slaagt om constant te presteren", klinkt het scherp. “En als je keeper, die het voor het overige goed doet, dan eens een fout maakt, verlies je gewoon.”
 

