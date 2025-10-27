Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Felice Mazzu weet wat hem te doen staat als kersvers coach van Oud-Heverlee Leuven: punten pakken en wedstrijden winnen. De voormalige trainer van het jaar sprak voor het eerst met de pers op zijn voorstelling.

Nadat hij vorig seizoen werd ontslagen bij STVV, zat Felice Mazzu even zonder club. Tot nu: hij is de opvolger van David Hubert, die naar landskampioen Union trok. Mazzu moet OHL uit de Relgation Playoffs zien te krijgen.

Een duidelijke taak voor de gewezen coach van Charleroi, Union, Anderlecht en als laatste dus Sint-Truiden. Bij OHL weet hij wat zijn eerste opdracht wordt. "Het eerste doel is een echte groep creëren", aldus Mazzu in Het Nieuwsblad.

Mazzu zat afgelopen weekend al op de tribune in de partij van OHL tegen KV Mechelen en zag enkele positieve zaken: "Ik vond OHL beter dan Mechelen, maar de situaties die ze creëerden maken ze niet af."

Met vertrouwen gaat het lukken

Hoe gaat de Belg met Italiaanse roots er dan voor zorgen dat ze onder zijn bewind die kansen wel zullen afmaken? "Ik ben er absoluut zeker van dat ze dat wel doen met vertrouwen. De fractie van een seconde te veel denken moet eruit."

De eerste opdracht van Mazzu als hoofdtrainer van de Leuvenaars zal er snel aankomen. Komende donderdag trekt OHL naar tweedeklasser Seraing in de zestiende finale van de Croky Cup.

