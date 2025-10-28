📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

Qua supportersbeleving is KV Mechelen - Lierse de bekerwedstrijd van dinsdagavond die het meest tot de verbeelding spreekt. Het was dus uitkijken wat dit zou geven bij de aftrap.

Het was in elk geval een positieve zaak om een bekerwedstrijd in een relatief vroeg stadium van de Beker van België te zien plaatsvinden in een goed gevuld stadion. Het was geen verrassing dat de thuisaanhang wel iets in petto had. Er werd verwezen naar het seizoen 2002-2003, waar een banner boven de staantribune sowieso aan herinnert Achter de Kazerne.

Het was het jaar van de vereffening, maar ook het jaar van de redding bij KV Mechelen. Het was dan ook een duidelijke boodschap die de harde kern van Malinwa naar buiten bracht: 'Fans redden eigen club!' Zoals iedereen weet is dit wat de supporters van KV voor elkaar hebben gekregen. Volgens hen is dit 'het verschil tussen leven en dood'.

KVM en Lierse clubs met woelig financieel verleden

Zo delen ze uiteraard een stevige prik uit aan de fans van Lierse. Net als Mechelen heeft Lierse wel kennisgemaakt met financiële problemen in het verleden. Die brachten de toekomst van de club het meest in het gedrang in 2018, toen ook het faillissement werd aangevraagd. Een groep supporters koos daarna voor Lyra-Lierse. Onder het logo van Lierse werd verder gespeeld onder de naam Lierse Kempenzonen.



Bij derby's zijn er altijd gevoeligheden die spelen en dat maakt dit ook zulke mooie affiches. In een bekertoernooi kan dat nog een extra pigment krijgen. Het zal toch zelden voorkomen dat ook een vereffening en een fusie opgerakeld wordt in het kader van een rivaliteit. Dat is tussen KV Mechelen en Lierse dus wel het geval op deze avond.

Bengaals vuurwerk bij harde kern KVM 

Ook opvallend: voor aanvang van de wedstrijd was er bengaals vuurwerk te zien, maar alleen bij de harde kern van KVM achter het doel. In het overigens bomvolle bezoekersvak geen bengaals vuurwerk voor de aftrap: dat was wel veelvuldig gebruikt tijdens de open training in aanloop naar deze partij. 

