Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans"

Anderlecht heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Croky Cup, maar veel reden tot juichen was er niet. De 2-0-zege tegen VK Ninove was voldoende om door te gaan, al gaf trainer Besnik Hasi na afloop toe dat hij weinig tevreden was over het vertoonde spel van zijn ploeg.

"Het belangrijkste was om door te gaan", begon Hasi nuchter. "We wilden de wedstrijd snel in handen nemen. De eerste twintig minuten waren op niveau: er was tempo, er waren acties, twee mooie goals. Maar daarna begonnen we het tempo te laten zakken. We gingen op cruise control spelen, de counterpress lukte niet meer, en we lieten hen gewoon komen."

Volgens de coach werd de partij daardoor onnodig spannend. "Zolang die derde goal niet valt, blijft het moeilijk. Onze keeper moest zelfs nog een goeie redding doen. Je hoopt in zo’n wedstrijd dat een paar jongens zich tonen en vertrouwen pakken, maar dat was niet het geval. Dat was het spijtige."

Niet tevreden

Ook over de spelopbouw en mentaliteit was Hasi streng. "Ninove verdedigde goed, maar wij gingen niet meer in de ruimtes. Op die manier zet je jezelf uit de wedstrijd. We mogen niet tevreden zijn met wat we getoond hebben, ook al zijn we door."

De trainer toonde begrip voor het ongenoegen bij de fans. "Ik begrijp dat de supporters hun frustratie tonen. We brengen niet wat er van ons verwacht wordt. De druk zal tegen KV Mechelen niet anders zijn. We weten wat ons te doen staat."





Vazquez kan het niet loslaten

Hasi sprak ook over de moeilijke periode van spits Luis Vazquez. "Hij kampt met een gebrek aan vertrouwen. In de voorbereiding scoorde hij nog, en dan hoop je dat hij die lijn kan doortrekken. Maar na het vertrek van Dolberg is de druk op hemzelf alleen maar toegenomen. Hij kan het nog niet loslaten, met alle goede wil van de wereld."

Tot slot wilde de coach toch iets positiefs meegeven. "Bertaccini is terug, dat is belangrijk, en Cvetko zet de juiste stappen. Er is kwaliteit genoeg, maar we moeten dringend weer het tempo en de intensiteit brengen die bij Anderlecht horen."