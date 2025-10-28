Einde van een spits bij KAA Gent? "Dat is misschien wat Leko te weinig in hem ziet en bijna te veel in Dean"

Het was exemplarisch dit weekend. Dante Vanzeir ging zich weliswaar opwarmen bij KAA Gent, maar uiteindelijk zou hij niet eens mogen meespelen. Uiteindelijk was het Max Dean die zijn comeback mocht maken en zo lijkt de Belgische spits nog wat te zakken in de pikorde.

Dante Vanzeir speelde dit seizoen nog maar 134 minuten. Hij lijkt niet meer te passen in de plannen van Ivan Leko bij KAA Gent en dat werd tegen Standard de Liège nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt door de T1 van de Buffalo's.

Die koos ervoor om Max Dean te laten invallen tegen Standard bij een 3-0 voorsprong. En de Engelse spits kon zelfs nog een assist afleveren aan Omri Gandelman voor de 4-0 eindstand tussen Gent en Standard de Liège.

Max Dean nog ver van zijn niveau, maar ...

"Max Dean is heel ver van zijn niveau nog, maar ik hou enorm van hem. Dit was het moment om hem kansen te geven. Hij heeft honger, persoonlijkheid en goalinstinct", aldus Ivan Leko daarover op zijn persconferentie achteraf.

"Het was het juiste moment om hem minuten te geven. Het is heel goed en leuk voor hem dat hij zijn minuten krijgt. Tegen november of december willen we met hem een nieuwe stap zetten", was de coach van de Buffalo's zeer helder.

Een basisplaats op de openingsspeeldag tegen STVV en daarna nog drie invalbeurten. Verder is Dante Vanzeir dit seizoen nog niet gekomen. Vorige week kreeg hij nog eens een kans een helft tegen Zulte Waregem, maar kon hij ook niet overtuigen.

Met Kanga heeft Gent er deze zomer een extra spits bijgehaald die in de bovenste schuif ligt van Ivan Leko. Ook Goore krijgt zijn kansen, omdat hij veel vuur en energie brengt. En nu lijkt ook Max Dean na tien maanden blessureleed voorbij Vanzeir te schuiven.

Ivan Leko weet waar hij naartoe wil

Ivan Leko gelooft in Gent en weet waar hij heen wil met zijn ploeg. Dat levert ook een aantal zeer duidelijke structuren op, die behoudens een offday hier en daar (Anderlecht en Zulte Waregem buitenshuis) stilaan zijn vruchten lijkt af te werpen.

"De invalbeurt van Max Dean is fantastisch", aldus Steven Defour in 90 Minutes. "Het is een extra troef. Het is een speler waar de fans echt zot van zijn omdat hij heel veel drive laat zien", beseft de analist zeer duidelijk.

🎙️ l Ivan Leko sur l'absence de Dante Vanzeir dans le groupe (GVA)"C'est une question de qualité : talent, engagement, qualités sociales, mentales et physiques. C'était la bonne sélection" pic.twitter.com/uZoaqGMryw — Ma Pro League (@MaProLeague) September 28, 2025

"Hij geeft ook een goede pass als assist op Gandelman", pikte Filip Joos in. "De blijdschap na zijn assist is ook wat je wil zien van een speler, van een jonge spits. Dat is misschien wat Ivan Leko te weinig ziet bij Vanzeir en je bijna te veel ziet bij Max Dean."

Einde voor Dante Vanzeir bij KAA Gent?

Dean is - net als Gandelman - een type dat Leko er heel graag bij heeft. En net doordat Gandelman ook steeds meer zijn basisplaats opeist, lijkt Gent niet snel meer met twee spitsen te gaan beginnen aan een wedstrijd.

Dat is extra slecht nieuws voor Dante Vanzeir, die pas in de winter voor bijna 2,5 miljoen euro naar de Arteveldestad is gekomen. Mogelijk moet er voor hem komende winter alweer een oplossing worden gevonden.