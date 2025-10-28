Frank Boeckx haalt Forbs, maar ook draaischijf van Club Brugge onderuit na match op Antwerp

Foto: © photonews

Club Brugge blijft punten sprokkelen, maar het vertoonde spel roept vragen op. In de HLN Voetbalpodcast uitte analist Frank Boeckx stevige kritiek op de aanvallende linie van blauw-zwart, met bijzondere aandacht voor Carlos Forbs en Hans Vanaken.

Vormdip bij Forbs en andere flankspelers

Volgens Boeckx is de impact van Forbs de voorbije weken sterk afgenomen. De aanvaller begon het seizoen veelbelovend, maar is volgens hem volledig weggezakt. “Ik heb die al wedstrijden lang niet meer gezien. Hij start altijd, maar ik zie hem niet. En dan wordt hij vervangen”, stelt hij. De analist verwijst ook naar een eerder interview waarin Forbs zichzelf uniek noemde. “Wel, momenteel zijn er zoals Forbs dertien in een dozijn”, zegt hij.

Ook andere flankspelers komen in het vizier. Tzolis wordt nog sporadisch genoemd als gevaarlijk, maar zijn beslissende acties blijven uit. Diakhon kon bij zijn invalbeurt geen indruk maken. Enkel Vermant kreeg lof voor zijn prestatie in de wedstrijd tegen Antwerp. De aanvallende onmacht is volgens Boeckx een structureel probleem dat zich herhaalt.

De kritiek beperkt zich niet tot de vleugels. Boeckx wijst ook op het gebrek aan leiderschap in het hart van het elftal. Hans Vanaken, doorgaans geroemd om zijn rol als draaischijf, kon volgens hem geen stempel drukken. “Ik kan me geen twee goeie passes van hem voor de geest halen. Het is een teken dat je achter de bal loopt”, klinkt het.

Vanaken onder vuur in analyse van Boeckx

De rol van Vanaken wordt in de podcast expliciet bevraagd. Waar hij in het verleden vaak als motor van het elftal fungeerde, bleef zijn invloed in de recente topper tegen Antwerp beperkt. Boeckx stelt dat het ontbreken van duidelijke lijnen in het spel mede te wijten is aan het wegvallen van zijn gebruikelijke rendement.

De analyse van Boeckx sluit aan bij bredere bezorgdheden over het spelniveau van Club Brugge. Ondanks een gunstige positie in het klassement, blijft de ploeg onder coach Nicky Hayen worstelen met consistentie in het aanvalsspel. De prestaties tegen onder meer La Louvière, Leuven en Antwerp worden als onvoldoende bestempeld.

Volg Club Brugge - Eendracht Aalst live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Club Brugge
Eendracht Aalst
Frank Boeckx
Carlos Forbs
Hans Vanaken

