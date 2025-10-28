Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij!

Ook afgelopen weekend was opnieuw zeer boeiend te noemen op de Belgische voetbalvelden. Union SG, Club Brugge en KAA Gent wonnen en zijn zo de top-3 van het klassement, andere topclubs hadden het opnieuw lastig.

RSC Anderlecht verloor op bezoek bij Charleroi met het kleinste verschil, KRC Genk raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen La Louvière en Antwerp en Standard verloren van respectievelijk Club Brugge en KAA Gent.

We gaven vorige week al eens aan dat we stilaan met een competitie op twee snelheden geconfronteerd worden en na het afgelopen weekend is de kloof tussen Union SG en Club Brugge met de rest in ieder geval alleen maar groter geworden.

Union SG en Club Brugge bij de primussen van de klas

Wat de absolute topclubs kan onderscheiden van de andere? Dat is dat ze ook in wedstrijden waarin het iets minder goed draait in voetballend opzicht ze nog altijd de defensieve stabiliteit hebben die nodig is om niet in de problemen te komen.

KRC Genk 1–1 RAAL La Louvière.



Golo, RAAL La Louvière, 0 1, Jordi Liongola.



Golo, KRC Genk, 1 1, Daan Heymans. — notícias de futebol (@bizarras_de) October 28, 2025

Het is dan ook geen toeval dat Union en Club Brugge ook dit weekend opnieuw een clean sheet hebben mogen bijschrijven - ook KAA Gent en Charleroi hebben er eentje weten te behalen en mogen zo mee op het hoogste schavotje.

La Louvière slikte in de slotfase alsnog een doelpunt tegen KRC Genk, maar zij hebben dit seizoen al bij de meeste clean sheets weten te behalen en teren daarop om toch al heel wat punten te sprokkelen in de Jupiler Pro League.

Als we eens kijken naar het aantal wedstrijden sinds de laatste keer dat het team de nul wist te houden, dan vallen er toch wel een aantal dingen op. Heel wat ploegen houden namelijk om de zoveel weken wel eens de nul.

Gent had al vier wedstrijden de nul niet gehouden bijvoorbeeld, maar staat nu opnieuw helemaal bovenaan het lijstje. Hetzelfde telt voor Charleroi, waardoor de rest een plaatsje naar beneden schuift in het opmerkelijke klassement.

KRC Genk heeft al 21 keer de nul niet gehouden

Cercle Brugge en Antwerp staan nu met vier wedstrijden zonder 'propere lakens' op een gedeelde vierde plaats in het klassement. Er zijn maar drie ploegen die nog slechter doen. Zo zit OH Leuven ondertussen al aan zes wedstrijden.

STVV doet zelfs nog slechter. ZIj verloren tegen Union SG en komen op die manier al aan zeven wedstrijden zonder een keertje de nul te houden. Maar dan is er nog KRC Genk, die ervoor zorgt dat de rest van het land niet op de foto staat.

Defensieve stabiliteit van groot belang

Tegen La Louvière kregen ze andermaal een goal tegen. Daarmee staan ze al op 21(!) wedstrijden op rij in de competitie waarin ze een goal tegen kregen. Met 16 op 36 staat het team dan ook maar in de middenmoot van het klassement.

Voetballend gezien maken de Limburgers veelvuldig indruk, maar het gebrek aan defensieve stabiliteit zorgt ervoor dat het moeilijk is om eens een paar wedstrijden na elkaar te winnen, zo lijkt het wel. Dat is een verschil met de voorbije jaren, toen het ook op dat gebied heel stevig stond.

Het klassement op een rijtje:

1. KAA Gent, Charleroi, Union SG, Club Brugge 0

5. Westerlo, La Louvière, Standard 1

8. Zulte Waregem, Anderlecht 2

10. KV Mechelen, Dender 3

12. Cercle Brugge, Antwerp 4

14. OH Leuven 6

15. STVV 7

16. KRC Genk 21