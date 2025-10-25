Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

Club Brugge en Union SG begonnen allebei heel erg goed aan hun competitie in Europa, maar de voorbije twee speeldagen volgde de ontnuchtering of de realiteit. Tegen topteams als Newcastle United, Internazionale en Bayern hebben de Belgische teams het veel lastiger. Geen schande, maar ...

In september leek het er allemaal nog héél erg rooskleurig uit te zien. Door Rangers en PSV Eindhoven binnen enkele weken belachelijk te maken, hadden Club Brugge en Union Saint-Gilloise bevestigd dat ze de vaandeldragers zijn van ons voetbal op continentaal niveau.

Ondertussen hebben beide ploegen wel maar 3 op 9 in Europa en dus zullen ze op de laatste vijf speeldagen nog vol aan de bak moeten als ze de top-24 in de Champions League willen halen. Zeker Club Brugge mag nog dromen, met wedstrijden tegen Kairat Almaty en Marseille aan het einde van de campagne.

Brugge en Union zetten hun opmars voort

Ondertussen heeft Genk 4 op 9 weten te pakken in de League Phase van de Europa League, nadat ze gelijk wisten te spelen tegen Betis Sevilla. En dat terwijl Anderlecht de groepsfase van de Europa League én de Conference League heeft gemist na twee vernederingen tegen Häcken en AEK Athene - ook Charleroi haalde de groepsfase niet.

Maar de herhaalde deelnames van Brugge en USG aan de beste Europese competities, evenals de verkoop van hun beste spelers voor fortuinen, hebben een sneeuwbaleffect. Alleen al de deelname aan de Champions League levert bijna 25 miljoen euro op; een overwinning in de groepsfase levert 2,1 miljoen op.

De 11 punten van Brugge afgelopen seizoen leverden nog eens 7,7 miljoen op bovenop de deelnamepremie, met daarbovenop nog de rangschikkingspremies. Kortom: een complete jackpot, en ze hebben deze zomer voor in totaal 83,5 miljoen verkocht. Bedragen die lager zouden zijn geweest zonder de Europese prestaties. USG heeft aan de andere kant voor 69 miljoen verkocht; na een seizoen in de Champions League zal het misschien volgend jaar nog beter zijn.

Consequenties zijn duidelijk

Voor Belgische clubs zijn deze bedragen waanzinnig, en de consequenties zijn duidelijk: het gat tussen dit topduo en de rest van het kampioenschap wordt groter. Het volstaat om naar het algemene niveau van de Pro League te kijken om dit te beseffen.

We twijfelen er geen seconde aan dat op middellange en lange termijn slechts twee clubs het kampioenschap zullen domineren: Union SG en Club Brugge. Dat blijkt ook na elf speeldagen: Union met 26 op 33 op kop, met als enige nederlaag ... een uitmatch op Jan Breydel. De kloof met de rest: zeven puntne.

Kunnen de andere clubs nog iets terugdoen?

Racing Genk, de derde hond in het kegelspel, staat zeker nog een trapje hoger dan de rest in ons land, maar slaagt er niet in om de benodigde stap te zetten om op hetzelfde niveau te spelen als het topduo. Een duo dat uiteindelijk zou kunnen beginnen te lijken op de clubs uit Glasgow in de Schotse eerste klasse: heersers in een steeds meer achterblijvend kampioenschap.

De dramatische situatie van Antwerp dit seizoen, van Standard al een paar seizoenen en de moeilijkheden bij Anderlecht en Gent dragen niet bij aan de wedijver. En je begint ook te merken dat het ook in Europa zijn tol heeft tegen de absolute top: daarom moet de Belgische top misschien (opnieuw) breder worden?

