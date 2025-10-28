Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

Liverpool zet in op Joel Ordóñez als versterking voor de verdediging en wil hem overtuigen met een aanzienlijk salaris, schrijft men in Ecuador. De 21-jarige Ecuadoraanse centrale verdediger staat hoog op het verlanglijstje van de Engelse topclub.

Ordóñez stond eerder op het punt om naar Olympique Marseille te vertrekken, maar die deal ging niet door. Nu heeft hij zijn contract bij Club Brugge verlengd, tot 2029, maar Liverpool blijft aandringen op een transfer, aldus het Ecuadoraanse Bolavip.

De Reds hebben dit seizoen moeite in de Premier League en zien in Ordóñez een oplossing voor de wisselvallige prestaties van Van Dijk en Konaté. Hoewel beide verdedigers wereldtop zijn, verkeert het duo momenteel niet in beste vorm.

40 miljoen transfersom en 3 miljoen euro loon

Liverpool zou bereid zijn meer te bieden dan de 40 miljoen euro die Club Brugge vraagt. Bovendien zou Ordóñez een salaris van meer dan 3 miljoen euro per seizoen krijgen, vergelijkbaar met wat Konaté momenteel verdient.

De centrale verdediger speelde tot nu toe 12 wedstrijden voor Club Brugge dit seizoen, goed voor iets meer dan 800 minuten en één doelpunt. Zijn start was moeizaam, mede doordat hij openlijk aangaf verkocht te willen worden.

Ook Internazionale toonde interesse, maar het financiële pakket en de status van de Premier League maken Liverpool de meest aantrekkelijke bestemming. Een overstap naar Engeland zou een grote stap vooruit in zijn carrière betekenen.