LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

Foto: © photonews

Een rivaliteit zoals die tussen KVM en Lierse verdwijnt zelden zomaar, zelfs al spelen de betroffen clubs lang niet tegen elkaar. Die kan wel onder de radar blijven, maar dan weer heropleven, zoals bij een ontmoeting in de Beker van België.

Zo is het dus ook met de affiche KV Mechelen - Lierse van dinsdagavond in de zestiende finales van de Croky Cup. Een wedstrijd die vooral voor de supprters erg belangrijk is. Sinds de bekerloting bekend is, zijn er weer supportersgezangen over Lierse te horen bij de Mechelse aanhang. Een vurige en sfeervolle open training maakt bij Lierse dan weer duidelijk dat de drang groot is om de buren eens lik op stuk te geven. 

De laatste officiële ontmoeting tussen KVM en Lierse dateert inmiddels al van 29 april 2017. Trainer bij Lierse was ene Fred Vanderbiest. Anno 2025 staat diezelfde Vanderbiest aan het roer bij KV. Hij moest onlangs nog een ontgoocheling slikken door het late puntenverlies tegen OHL. Zijn reactie was duidelijk: "Lierse moet het kind van de rekening worden. Zo simpel is het."

KV Mechelen-spelers beseffen belang van bekermatch

Mathis Servais is dit seizoen één van de nieuwkomers, maar heeft toch ook al begrepen wat er in de bekerpartij op het spel staat voor Malinwa. Toen hem gevraagd werd naar het vervolg van de competitie, corrigeerde de middenvelder meteen: "We hebben dinsdag eerst de match tegen Lierse. Die is ook belangrijk voor de club." Die boodschap is dus overgebracht.

"Ja, we weten dat het een belangrijke match is voor de supporters", bevestigt hij. "De sfeer neemt alsmaar toe richting dinsdag." Servais onderstreepte het belang van goede recuperatie vooraf om klaar te zijn tegen Lierse. KV Mechelen begint als nummer 4 uit de JPL als grote favoriet. Lierse staat na een barslechte start pas dertiende in de Challenger Pro League.

Geen Kireev tegen zijn ex-ploeg

In de beker is echter altijd alles mogelijk. Hopelijk blijft het in en rond het stadion rustig en zijn er geen 'fans' met minder goede intenties. KVM mist nog altijd Vanrafelghem, Ouahabi, Kireev, De Wolf, Teague, Mrabti en Özdemir. Bij Lierse ontbreken enkel Van Meirvenne en Laes. Volg KV Mechelen - Lierse vanavond LIVE vanaf 20u30 bij VOETBALKRANT.COM!

