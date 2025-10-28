Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
Foto: © photonews

Besnik Hasi staat op een kruispunt. Met slechts 37 op 87 punten uit 29 wedstrijden - goed voor zo'n schrijnend 42,2% - is zijn hernieuwde passage bij Anderlecht verre van overtuigend. En dan weet je wel dat de onrust aan de top groot wordt.

Die cijfers tonen dat paars-wit onder zijn leiding te weinig stabiliteit en resultaat haalt om hoge ambities te rechtvaardigen. Sportief gezien was het effect dat Anderlecht van Hasi hoopte te krijgen na zijn terugkeer minimaal.

De play-off-ambitie bleek loze retoriek, de verloren bekerfinale tegen Brugge en de Europese mislukking onderstrepen dat bovendien. Het vertrouwen in zijn aanpak brokkelt zowel bij de fans als in de bestuurskamer langzaam af.

Die broosheid wordt deze week op de proef gesteld. Hasi zal met zijn spelers weten dat er geen marge is voor fouten: woensdag wacht in de beker VK Ninove, dan moet er gepresteerd worden. 

Volgende twee weken zijn beslissend voor Besnik Hasi

Maar nog belangrijker zijn de volgende confrontaties: thuis tegen zowel KV Mechelen als Club Brugge. Die match kan beslissend zijn voor het mandaat van Hasi onder de nieuwe leiding van Verschueren en Bornauw. Twee keer winnen biedt ademruimte, falen kan de start van het nieuwe bestuur in het teken van crisis zetten.

Toch mag men Hasi niet volledig 'dead man walking' verklaren. Drie goeie resultaten kunnen hem weer steviger in het zadel helpen. Al zal hij de publieke opinie ook wel moeten doen keren. 

Als Hasi erin slaagt om beide opdrachten te vervullen – geloofwaardig winnen tegen Ninove en goeie prestaties in de twee topmatchen – kan hij het tij keren. Zo niet, dan liggen de kaarten op tafel: blijft hij, of gaat de club resoluut kiezen voor een andere koers? De komende twee weken kunnen weleens over zijn lot beslissen.

Volg Anderlecht - Ninove live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

