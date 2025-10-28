Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

Steven Defour blijft de competitie van dichtbij volgen, in de rol van consultant. Dit weekend genoot hij, ondanks de nederlaag, van het optreden van Sint-Truiden tegen Union Saint-Gilloise.

In het Dudenpark heeft Sint-Truiden allerminst gefaald. De uitwijkbewegingen van Keisuke Goto stelden de andere aanvallers in staat om in de rug van Christian Burgess te duiken. Meerdere keren scheelde het maar weinig of het plan van Wouter Vrancken zou geslaagd zijn.

"Ze weigerden mee te gaan in het spel van hun tegenstanders en verdienden zeker een doelpunt. Maar uiteindelijk moesten ze zich onderwerpen aan de wet van de sterkste. Dit bevestigt mijn gevoel dat dit team veel hoger kan mikken dan ze aan het begin van het seizoen dachten", zegt Steven Defour in Het Belang van Limburg.

Veel hoger kan zelfs de top 6 betekenen: "Union, Club Brugge, Anderlecht, Gent en Genk zullen waarschijnlijk bij de eerste vijf eindigen, maar de zesde plaats is dit seizoen echt binnen handbereik", vervolgt Defour.

Wouter Vrancken heeft het team weer op de rails gezet

Sint-Truiden heeft een betere kaart om te spelen dan Standard, Charleroi of zelfs Antwerp? "Als ik me puur concentreer op het voetbal, denk ik dat STVV, maar ook KV Mechelen en Zulte Waregem veel betere kansen hebben om bij de top zes te eindigen".

Hij nuanceert dit echter door eraan te herinneren dat het budget van de Kanaries lager is dan dat van andere concurrenten en dat dit op de lange termijn tot uiting kan komen, afhankelijk van blessures en zelfs de winterse transfermarkt. Hoe dan ook, de club kan trots zijn op het herstel na het moeilijke seizoen 2024/2025: "De goede prestaties van de kleine clubs zouden hen bewust moeten maken van de urgentie om vooruitgang te boeken".