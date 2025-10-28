Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden
Foto: © photonews

Thierry Hazard, vader van vier voetballende zonen, is al jaren nauw betrokken bij Tubize-Braine. Het clubwerk combineert hij met de begeleiding van zijn kinderen, die stuk voor stuk een band hebben met de club.

“Toen ik terugkwam bij Tubize-Braine, was dat omdat mijn kinderen hier speelkansen kregen en ik dat ook aan anderen wilde bieden, met respect voor de juiste waarden", vertelt hij in LDH.

Eden Hazard, de bekendste van de familie, is erevoorzitter van de club. Hoewel hij in Madrid woont en niet fysiek aanwezig kan zijn bij wedstrijden, steunt hij de club waar hij ooit zelf speelde. “Hij helpt deuren openen, maar hij doet dat op een respectvolle manier. Hij wilde dit omdat hij van de sfeer en het voetbal houdt", aldus Thierry.

Thorgan speelt momenteel bij Anderlecht, terwijl Kylian eerder actief was bij RWDM. Over een mogelijke terugkeer van Eden naar een Belgische club, lacht Thierry: “Er gingen ooit wilde geruchten dat Eden bij Union zou spelen, maar dat was gewoon een bêtise. Hij stopte omdat hij niet langer plezier haalde uit het spel.”

Thierry benadrukt ook de uitdagingen van het zijn van een bekende naam in de club: “Soms komen ouders hun kinderen hier brengen met het idee er een nieuwe Hazard van te maken. Dat is niet de juiste mentaliteit. Voetbal gaat om passie, niet om geld.”

Thorgan geschikt als sportief directeur

Over de toekomst van zijn zonen bij Tubize-Braine is Thierry voorzichtig: “Het staat niet op de planning, maar als een van hen ooit een tweede carrière in het voetbal wil, bijvoorbeeld als sportief directeur, zou dat mooi zijn. Thorgan zie ik daar eventueel voor geschikt, maar niemand wordt daartoe verplicht.”

De jongste, Ethan, koos deze zomer voor een opvallende weg via deelname aan Secret Story. “Hij is 22 en wilde dit doen, ik heb hem gezegd dat hij voorzichtig moet zijn met zijn imago. Het voetbal staat voorlopig even opzij, hij zoekt zijn weg en wij helpen hem daarbij", besluit Thierry over zijn zonen en hun verschillende paden binnen en buiten het voetbal.

