Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

Romelu Lukaku werkt aan zijn herstel na een dijbeenblessure. Kinesist Bert Driesen van Move to Cure volgt de Rode Duivel nauwgezet en gaf in de HLN Voetbalpodcast toelichting bij de stand van zaken.

Dagelijkse opvolging en mentale ruimte

Volgens Bert Driesen verloopt de revalidatie intensief. Hij ziet Lukaku vrijwel dagelijks en benadrukt dat er ondanks de moeilijke omstandigheden consequent gewerkt is. “Bijna elke dag. Het is natuurlijk een periode die moeilijk is geweest voor hem, met het overlijden van zijn papa”, vertelt hij in de Voetbalpodcast van Het Laatste Nieuws.

De speler kreeg de vrijheid om zelf het tempo van zijn herstel te bepalen, maar koos ervoor om toch dagelijks aanwezig te zijn bij de sessies. De emotionele impact van het overlijden van Lukaku’s vader speelt een grote rol in het revalidatieproces.

Driesen geeft aan dat hij in deze fase vooral een ondersteunende rol vervult. “Soms ben je op zo'n moment inderdaad meer een luisterend oor dan kinesist”, stelt hij. De prioriteit ligt bij het welzijn van de familie, en daar is ook binnen het revalidatieplan rekening mee gehouden.

Blessure als voordeel richting WK?

In de podcast wordt ook de hypothese besproken dat een blessure voorafgaand aan een groot toernooi voordelen kan bieden. Driesen nuanceert die stelling. “Dat wordt gezegd, maar ik volg dat niet altijd”, zegt hij. Hij wijst erop dat een speler die een volledig seizoen in goede vorm doormaakt, ook met vertrouwen en fysieke paraatheid aan een WK kan beginnen.





Hoewel rust een positief effect kan hebben, is dat volgens Driesen geen garantie op betere prestaties. “Je zou kunnen zeggen: 'fysieke en mentale rust zijn goed op dit moment, in aanloop naar een WK', maar dat hoeft niet per se zo te zijn”, besluit hij.