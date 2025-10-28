Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

Zulte Waregem is aan een indrukwekkende reeks bezig. Met 14 op 18 en een zesde plaats in het klassement laat Essevee zien dat het meer dan competitief is dit seizoen. Analist Wim De Coninck prijst de aanpak van coach Sven Vandenbroeck.

“Niemand had verwacht dat Zulte Waregem het zó goed zou doen”, zegt De Coninck in KVW. “In de eerste match tegen KV Mechelen waren ze al goed, al maakten ze pas laat gelijk via een strafschop. De overwinning op Anderlecht gaf hen een enorme boost. Vandenbroeck deed het tactisch perfect. Zelfs in de minst overtuigende wedstrijd tegen Sint-Truiden zag je de verandering toen Ementa werd ingebracht.”

De Coninck benadrukt ook de stabiliteit in Vandenbroecks keuzes. “Hij maakt alleen maar goede keuzes, qua tactiek, qua wissels en qua veldbezetting. Hij blijft bescheiden onder druk. Kijk naar Charleroi: hij bracht Jelle Vossen in en die scoorde de winning goal. Vandenbroeck houdt vast aan zijn systeem en dat werpt zijn vruchten af.”

De rol van Ementa is cruciaal voor Essevee. “Na de inbreng van Ementa tegen STVV werd Zulte Waregem opeens heel gevaarlijk. Hij is een kapstok waaraan alles is opgehangen. Ook verdedigend is hij belangrijk, zijn actieradius is enorm. Als hij fit blijft, zal Zulte Waregem nog veel plezier aan hem beleven”, aldus De Coninck.

Geweldige zet van Vandenbroeck om zo te spelen

Ook het samenspel met Jeppe Erenbjerg valt op. “Erenbjerg scoorde tegen Cercle Brugge opnieuw en is nu topschutter met zeven goals. Hij is eigenlijk geen klassieke spits, maar zijn loopacties en afwerking zijn gevaarlijk. Ementa trekt veel verdedigers naar zich toe, waardoor Erenbjerg ruimte krijgt. Dat samenspel tussen die twee is opvallend en levert veel op voor het team.”

Tot slot wijst De Coninck op de juiste balans binnen het team. “Had ik gedacht dat Erenbjerg topschutter zou zijn? Nee. Maar je hebt iemand nodig die het voortouw neemt. Vandenbroeck heeft met deze tactische keuzes duidelijk het beste uit zijn spelers gehaald. Het is een geweldige zet geweest om zo te spelen en dat werpt nu zijn vruchten af.”