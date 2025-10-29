🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup

Dender ontsnapte in de Croky Cup aan een blamage tegen Olympic Charleroi. De bezoekers leken op weg naar een stunt, maar een omstreden rode kaart kantelde de wedstrijd en Dender won uiteindelijk met 4-2 in de verlengingen.

FCV Dender had het dinsdagavond enorm moeilijk met Olympic Charleroi. Het was eigenlijk ook een opvallend affiche: de laatste uit de Jupiler Pro League nam het op tegen de laatste uit de Challenger Pro League.

Beide ploegen wonnen dit seizoen nog niet in de competitie. Charleroi telt twee punten in de CPL en Dender 4 in de JPL. De Waalse bezoekers speelden verrassend sterk op bezoek bij Dender.

Corneillie en Dailly zorgden zelfs voor een 0-2 voorsprong, waardoor een stunt in de maak leek. Maar nadien liep nog alles mis. Nsimba maakte er 1-2 van, waarna het kantelpunt volgde. In de 69e werd Luca Ferrara met rood van het veld gestuurd, na twee keer geel.

Een terechte uitsluiting?

Het ging echter om een heel discutabele kaart. Nsimba ging hard door op de speler van Olympic Charleroi toen die een pass naar achteren wou geven. Er kwam een kleine reactie: Ferrara tikte Nsimba aan.

De scheidsrechter is zichtbaar aan het twijfelen, maar wanneer het spel weer op gang lijkt te komen grijpt hij toch in, wat grote gevolgen had. De bezoekers gaven hun voorsprong uit handen, waarna Dender er tijdens verlengingen nog 4-2 van maakte.