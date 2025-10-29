Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"
Foto: © photonews

Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 1/8 finales van de Beker van België na een 2-0 overwinning tegen Ninove. Toch was de show op het veld niet sprankelend. Luis Vázquez, die de kans had om punten te scoren, was weeral niet op niveau. Zijn coach is teleurgesteld.

Besnik Hasi benadrukt echter zijn wens: "De jongen speelt met veel goede wil, maar hij mist zelfvertrouwen. Hij had veel doelpunten gemaakt in de voorbereiding. Maar toen Dolberg vertrok, legde hij zichzelf enorm veel druk op, en dat verlamt hem", benadrukt hij na de wedstrijd.

Heeft Luis Vázquez veel krediet verloren dinsdagavond? Dat lijkt in ieder geval wat de verklaring van Besnik Hasi wil zeggen. Hij was niet in staat om te scoren tegen een amateurelftal.

De conclusie is duidelijk: hij presteerde onder de verwachtingen. Hij zal moeten werken om zich te herstellen, anders zou hij wel eens niet meer van de bank kunnen komen.

Elke gemakkelijke bal wordt moeilijk voor hem

Vooral omdat andere nummer negens evolueren, zoals de coach uitlegt: "Elke gemakkelijke bal wordt moeilijk voor hem. Met Bertaccini en Cvetkovic die sterker worden, hebben we alternatieven."

Adriano Bertaccini vond na 10 minuten spelen al het net. Het tweede doelpunt werd gescoord door César Huerta in de 20e minuut. Zonder veel moeite kwalificeerden de Mauves zich toch voor de 1/8e finales van de Beker van België. Deze zaterdag ontvangen de Brusselaars de Mechelaars.

Een duel tussen de 4e (Mechelen) en de 5e (Anderlecht) die niets minder dan uitdagend belooft te worden voor de mannen van Besnik Hasi. Voor Hasi zelf lijkt er ook wel veel op het spel te staan.

