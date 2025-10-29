Coach van SK Beveren is resoluut na strafschop die hen de kop kost tegen Standard

Coach van SK Beveren is resoluut na strafschop die hen de kop kost tegen Standard
Foto: © photonews

De ongeslagen reeks is ten einde gekomen. SK Beveren leed op dinsdag een eerste nederlaag van het seizoen. In de zestiende finale van de Croky Cup verloor het in eigen huis met 1-2 van Standard.

Viktor Boone zal niet lekker geslapen hebben. Door zijn domme penaltyovertreding, Boone maakte zich schuldig aan hands in de slotfase van de partij, ontnam Beveren zichzelf de kans op verlengingen tegen Standard.

En zo leed de fiere leider uit de Challenger Pro League zijn eerste nederlaag van het seizoen, weliswaar niet in de competitie. Coach Marink Reedijk was achteraf toch tevreden met wat hij van zijn jongens had gezien.

Dominant voor de rust

"Ik denk dat we heel lang mee zijn gegaan met Standard. We hebben grote delen van de eerste helft gedomineerd en komen ook terecht op voorsprong", aldus de Nederlandse coach van Beveren voor de microfoon van DAZN.

Toch voelde Reedijk ook aan dat zijn team het na de rust lastig kreeg: "Tweede helft was een ander verhaal. Zij tappen uit een ander vaatje en wij krijgen het moeilijk, zonder dat zij echt gevaarlijk werden."

Geen discussie over strafschop

Over de strafschop was de coach van Beveren resoluut: "Terechte penalty, terecht hands. Daarna hebben we nog wel twee mogelijkheden om te scoren, maar dat gebeurde niet helaas." Beveren krijgt wel snel de kans om hun eerste nederlaag door te spoelen. Op zaterdag komt Club NXT op bezoek.

