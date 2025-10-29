"Daar ga ik spelers niet mee confronteren": Thorsten Fink moet er niet van weten

KRC Genk staat voor zijn eerste bekerwedstrijd van het seizoen. De ploeg ontvangt RWDM in de Cegeka Arena en coach Thorsten Fink benadrukt het belang van deze confrontatie, ondanks de druk van de competitie en de Europese campagne.

Fink over onderschatting en favorietenrol

Genk verloor deze eeuw slechts één keer zijn openingsduel in de beker tegen een tweedeklasser. Die nederlaag dateert van elf jaar geleden, toen Racing Mechelen met 0-1 won. “Ik ga de spelers niet met dat soort van statistieken confronteren”, stelt hij in Het Belang van Limburg. Volgens hem is het vanzelfsprekend dat Genk geen enkele tegenstander mag onderschatten.

De coach wijst op het belang van de beker als toegangspoort tot Europees voetbal. “Het is de kortste weg naar Europa, dat moet je nog meer onder ogen zien op een moment dat je in de competitie nog jacht maakt op een plek in de top zes”, zegt hij. De analyse van RWDM is afgerond en Fink waarschuwt voor hun snelheid in de omschakeling.

Toch blijft Genk volgens hem de uitgesproken favoriet. “Het is duidelijk dat we op eigen veld tegen een tweedeklasser altijd favoriet zijn”, klinkt het. De coach benadrukt dat de ploeg enkel van zichzelf kan verliezen en dat er geen ruimte is voor excuses.

Genk mikt op resultaat en continuïteit

De wedstrijd tegen RWDM komt op een moment waarop Genk meerdere fronten tegelijk moet bedienen. De club is verwikkeld in een inhaalrace in de Jupiler Pro League en speelt ook in de Europa League. Toch mag dat volgens Fink geen invloed hebben op de inzet in de beker. Hij stelt dat elke wedstrijd met volle focus moet worden benaderd.

De selectie is volgens de coach voldoende breed om de belasting aan te kunnen. Er wordt niet gesproken over rotatie of het sparen van spelers. Genk wil de lijn van de recente prestaties doortrekken en zich zonder discussie plaatsen voor de volgende ronde.

Fink sluit af met een duidelijke boodschap aan zijn spelersgroep. “Wij mikken hoger en willen de beker winnen”, zegt hij. De opdracht tegen RWDM is helder en de verwachtingen zijn uitgesproken. Genk moet thuis zijn status bevestigen en een misstap vermijden.