Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

De scheidsrechters voor dit weekend zijn intussen ook bekend. Erik Lambrechts krijgt de Waalse schok, terwijl Simon Bourdeaud'hui Anderlecht-KV Mechelen in goeie banen moet leiden. Daar is Nicolas Laforge de VAR van dienst. Op zondag krijgt Nathan Verboomen STVV-Antwerp.

31/10/2025 – 20:45 | R. STANDARD DE LIEGE – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Istvan Lagaert

1/11/2025 – 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. UNION ST-GILLOISE

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Bert Put
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Kevin Debeuckelaere
RO: Jerome Meys

1/11/2025 – 18:15 | CLUB BRUGGE K.V. – F.C.V. DENDER E.H.

Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Nick Senecaut
Vierde official: Dunken Van de Velde
VAR: Laurent Willems
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Glenn Claes

1/11/2025 – 20:45 | R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Scheidsrechter: Simon Bourdeaud’hui
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Lawrence Visser
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Quentin Blaise
RO: Jonas Timmermans

2/11/2025 – 13:30 | K.V.C. WESTERLO – K.R.C. GENK

Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Ben Gonnissen
Vierde official: Nicolas Laforge
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Ella De Vries
RO: Jari Van Laere

2/11/2025 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.A.A. GENT

Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Klass Clerkx
VAR: Wim Smet
AVAR: Lennert Jans
RO: Alexander Braley

2/11/2025 – 18:30 | K. ST.-TRUIDENSE V.V. – R. ANTWERP F.C.

Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Bert Verbeke
VAR: Lawrence Visser
AVAR: Ruben Wyns
RO: Niels Bossuyt

2/11/2025 – 19:15 | RAAL LA LOUVIÈRE – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Scheidsrechter: Bert Put
Assistent 1: Thibaud Nijssen
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Brent Staessens
AVAR: Koen Thijs
RO: Mehdi Sayoud

