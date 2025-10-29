Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent
Foto: © photonews

Net toen eerstenationaler VK Ninove in stijl wilde aantreden tegen Anderlecht, liep het bijna mis. Het speciaal ontworpen fluoshirt van de club bleek opvallend hard te lijken op dat van de scheidsrechter.

Plots dreigden de Ninovieters zelfs in Anderlecht-shirts te moeten spelen... tot een Ninoofse mama met een geniaal idee de situatie redde. De Ninovieters hadden speciale shirts laten maken voor de bekermatch.

Alleen: de kleur was té fel en te gelijkaardig aan het tenue van de refs. De arbitrage hield voet bij stuk. Voorzitter Gunther Van Der Perren was niet te spreken over de situatie. Al gaf hij toe dat Ninove had verzuimd te melden dat het met een speciaal shirt zou aantreden.

Shirts van de U19 lagen nog in de auto

Intussen naderde de aftrap, het stadion liep vol, en er was nog steeds geen oplossing. Een rit naar Ninove om de klassieke groen-zwarte shirts op te halen bleek onhaalbaar. Anderlecht toonde zich solidair: de materiaalman zou naar Neerpede rijden om de oude Europese shirts van paars-wit te halen. Die konden eventueel worden bedrukt, maar dan moest de aftrap met een kwartier worden uitgesteld. Het plan werd zelfs aangekondigd op het scorebord.

Maar terwijl de kitmanager richting Neerpede vertrok, kwam er in de VIP-zaal onverwacht hulp opdagen. Bestuurslid Miek Smesman, tegelijk afgevaardigde van de U19, kreeg plots een ingeving. “Ik was erbij aan tafel toen ik besefte dat de shirts van de U19 nog in mijn auto lagen", vertelt ze bij Het Nieuwsblad. “Na elke match was ik die en laat ik ze gewoon liggen. Je weet nooit wanneer ze nog van pas komen – zie je wel!”

Perschef Gent had foto's

Ze toonde ze aan de voorzitter en stuurde een foto naar de scheidsrechter, die akkoord ging. De foto kwam er via Tom Vandenbulcke, voormalig Sporza-journalist en huidig perschef van KAA Gent, wiens zoon in de jeugd van Ninove speelt. Zo kwam het bewijs razendsnel bij de arbitrage terecht.

Daarna werd het een race tegen de klok. “Gelukkig stond mijn auto op de VIP-parking. Samen met mijn man ben ik ernaartoe gerend, met een escorte van de security tot aan de kleedkamers", vertelt Miek. 

