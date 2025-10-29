Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit
Foto: © photonews

Club Brugge doet het tegen Eendracht Aalst Lede met heel wat jeugd. Dat was een bewuste keuze van coach Nicky Hayen, die dat voor de wedstrijd ook heeft uitgelegd. Hij liet er geen twijfel over bestaan, zoveel is duidelijk.

"We hebben heel veel jonge talenten en het is niet altijd gemakkelijk om hen speelminuten te geven, dus vandaag verdienen ze het om hier hun kansen te grijpen", begon Hayen voor de wedstrijd aan zijn praatje bij de officiële kanalen.

Toch wil dat niet zeggen dat Club Brugge de Beker van België niet serieus neemt, integendeel. "Wij willen heel snel starten en het spel dicteren. We willen hen op geen enkel moment het gevoel geven dat er een stunt in zit."

"Uiteraard hebben wij de ambitie om opnieuw zo ver mogelijk te geraken en de beker te winnen", aldus Hayen in zijn analyse. Daarbij is hij heel duidelijk geweest.

Club Brugge maakt meteen indruk tegen Eendracht Aalst Lede

Club Brugge heeft overigens ook laten zien dat het menens was. Via Mechele en Campbell stonden ze na een kwartier al 2-0 voor tegen Eendracht Aalst Lede.

Dat team staat momenteel gedeeld aan de leiding in de Derde Amateurklasse van het Belgisch voetbal, het vijfde niveau van het land dus. Een hapklare blok, zo bleek al meteen in de eerste 45 minuten. 

Volg Club Brugge - Eendracht Aalst nu live op Voetbalkrant.com.

