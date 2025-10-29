Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

Dani Alves heeft een opmerkelijke wending aan zijn leven gegeven. De Braziliaanse oud-voetballer stond zondag in een kerk in Girona om openhartig te spreken over zijn geloof en spirituele ommekeer sinds zijn vrijlating.

De 41-jarige Alves zat ruim een jaar in voorarrest na een beschuldiging van seksueel misbruik in een nachtclub in Barcelona. In februari 2024 werd hij veroordeeld tot vierenhalf jaar cel, maar het Hooggerechtshof van Catalonië vernietigde die uitspraak een maand later vanwege inconsistenties in het bewijs.

Sindsdien lijkt Alves zijn leven een andere richting te geven. Hij herstelde zijn relatie met partner Joana Sanz en verwelkomde onlangs hun eerste kind. Daarnaast speelt religie een grote rol: op Instagram noemt hij zichzelf nu ‘Disciple of Jesus Christ’ en deelt hij regelmatig Bijbelteksten en christelijke boodschappen.

Een pact gesloten met God

In de Elim Girona Church vertelde hij zijn getuigenis. “Je moet de dingen van God serieus nemen en je moet geloof hebben. Ik ben daar het bewijs van. Ik heb een pact gesloten met God", zei Alves. Hij beschreef hoe hij in zijn zwaarste momenten door een boodschapper van God werd begeleid naar een kerk en een nieuwe weg vond.

Op sociale media is te zien hoe Alves gitaar speelt en christelijke liederen zingt in verschillende talen. Zijn religieuze betrokkenheid lijkt sindsdien centraal te staan in zijn dagelijks leven.

Alves kende een indrukwekkende voetbalcarrière. Hij speelde 884 officiële wedstrijden en kwam 126 keer uit voor Brazilië, maar zijn recente spirituele reis markeert nu een opvallend nieuw hoofdstuk in zijn leven.