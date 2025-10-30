🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

STVV speelt donderdagavond een bekerwedstrijd tegen Royal Knokke FC. De Limburgse club zette een hartverwarmend filmpje op X om hun supporters te verwennen.

De video vertelt het verhaal van Binkie en Bobbie, een verhaal over vader en zoon waarbij de liefde voor STVV over generaties wordt doorgegeven. Verhalen over de Kanaries die meer kunnen dan alleen zingen.

Reclamefilmpje

"In het bos van Stayen waar dromen van kleine kanaries vleugels krijgen", klinkt het onder meer in de video. Duidelijk een reclamefilmpje om meer supporters naar het stadion te lokken.

Of het zal werken? Dat zal snel duidelijk worden. STVV speelt zondag al een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Volgens Transfermarkt heeft Stayen, of voluit het Daio Wasabi Stayen Stadium, een capaciteit van 11.337 bezoekers.

STVV staat niet meteen bekend om een grote, fervente aanhang, maar toch reizen maar weinig clubs graag af naar Sint-Truiden. Dat heeft vooral te maken met het kunstgras dat er al enkele jaren ligt.

De mannen van Wouter Vrancken wonnen in hun zes thuiswedstrijden dit seizoen drie keer, waaronder de wedstrijd op de openingsspeeldag tegen Gent. De Kanaries verloren twee keer en speelden thuis één keer gelijk.