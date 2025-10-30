'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

Er staat een grote verandering op poten binnen de Champions League. Een van de langstdurende sponsordeals lijkt aan zijn einde te kunnen gaan komen. En dus staan er ook meteen vervangers klaar. Uit ons land dan nog wel.

Heineken is al sinds 1994 sponsor van de Champions League, maar daar zou wel eens verandering in kunnen gaan komen.

De eerste jaren sponsorde Heineken via Amstel, vanaf 2005 via Heineken zelf. Vanaf 2027 zou er wel eens een nieuwe hoofdsponsor kunnen komen.

Deal van 200 miljoen euro per jaar op komst?

AB Inbev zou volgens The Athletic namelijk azen op het exclusiviteitscontract. Ze zouden een deal van 200 miljoen euro per jaar willen onderhandelen.

"De UEFA-clubcompetities bieden ons een unieke kans om wereldwijd memorabele ervaringen voor fans te creëren. We kijken ernaar uit om een langdurige partner te worden", geloven ze in de zaak bij de Belgische bierproducent.

FIFA al langer in zee met AB Inbev

Het bedrijf heeft al langer een samenwerking met de Wereldvoetbalbond FIFA. Zo waren ze al op Olympische Spelen en diverse Wereldkampioenschappen

Voor het WK vrouwenvoetbal 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en het WK voor de mannen in 2026 in Canada, de VS en Mexico zullen ze het bier schenken. En dat zou dus ook voor de komende toernooien het geval zijn.