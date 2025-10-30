'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er staat een grote verandering op poten binnen de Champions League. Een van de langstdurende sponsordeals lijkt aan zijn einde te kunnen gaan komen. En dus staan er ook meteen vervangers klaar. Uit ons land dan nog wel.

Heineken is al sinds 1994 sponsor van de Champions League, maar daar zou wel eens verandering in kunnen gaan komen. 

De eerste jaren sponsorde Heineken via Amstel, vanaf 2005 via Heineken zelf. Vanaf 2027 zou er wel eens een nieuwe hoofdsponsor kunnen komen.

Deal van 200 miljoen euro per jaar op komst?

AB Inbev zou volgens The Athletic namelijk azen op het exclusiviteitscontract. Ze zouden een deal van 200 miljoen euro per jaar willen onderhandelen.

"De UEFA-clubcompetities bieden ons een unieke kans om wereldwijd memorabele ervaringen voor fans te creëren. We kijken ernaar uit om een langdurige partner te worden", geloven ze in de zaak bij de Belgische bierproducent.

FIFA al langer in zee met AB Inbev

Het bedrijf heeft al langer een samenwerking met de Wereldvoetbalbond FIFA. Zo waren ze al op Olympische Spelen en diverse Wereldkampioenschappen 

Voor het WK vrouwenvoetbal 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en het WK voor de mannen in 2026 in Canada, de VS en Mexico zullen ze het bier schenken. En dat zou dus ook voor de komende toernooien het geval zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
1
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
1
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
3
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20
🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

10:45
Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

10:30
Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

10:00
Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

10:23
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
2
"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
2
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
2
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
4
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
6
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1
Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

23:00
Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

22:20
Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

21:45
8
Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

22:31
4
Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

22:00
2
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

21:00
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

20:20
1
Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

20:00
Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

19:40
'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

19:50
5
Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

19:20
2
Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 04/11 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 04/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 04/11 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 04/11 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 04/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 04/11 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 04/11 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 04/11 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 04/11 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Obiku Obiku over 'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler' JaKu JaKu over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Andreas2962 Andreas2962 over De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef JaKu JaKu over Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert JaKu JaKu over Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht" Afzuip Afzuip over 'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League' Nelvafrel Nelvafrel over K Beerschot VA - Westerlo: - Andreas2962 Andreas2962 over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona Vital Verheyen Vital Verheyen over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved