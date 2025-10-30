Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Als voorzitter van Francs Borains was Georges-Louis Bouchez niet te spreken over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden met betrekking tot de hervorming van de competitie. Hij hekelt de impact van Club Brugge op de zaak.

Samen met Lokeren en Seraing behoort Francs Borains tot de clubs die zich officieel in de rechtbank verzetten tegen de hervorming van de competitie, met name wat betreft het quotum van U23-teams in 1B. Te gast in een tv-show bij Sacha Tavolieri bespreekt hij dit feuilleton, waarbij hij ook de almacht van Club Brugge in het Belgische voetbal bekritiseert.

Bouchez blijft kritisch

"Het bestuur van de Pro League is niet onafhankelijk genoeg", begint hij meteen. "Er zijn twee rechtszaken tegen het competitieformat voor de Mededingingsautoriteit en het BAS. Toen ik hoorde hoe de juristen van de Pro League de situatie presenteerden, was dat waanzin."

"Ze presenteerden het niet op een objectieve manier, maar vanuit het perspectief dat Club Brugge wilde om ervoor te zorgen dat de regels van de competitie niet worden gewijzigd vóór een vonnis van de rechtbank. Maar er komt een veroordeling, met schadevergoedingen", vervolgt hij.

Is Club Brugge te invloedrijk?

Bouchez begrijpt de houding van blauw-zwart niet: "Het is niet interessant voor het Belgische voetbal, dat té vaak zijn problemen in de rechtbank moet oplossen. Ik val niet specifiek Club Brugge aan. Ik vind gewoon dat de manier waarop we vandaag de competitie beheren niet geschikt is."

"Club Brugge denkt dat het in hun voordeel is, maar dat is alleen op korte termijn zo. Want de Belgische competitie, daar geven ze niets om. Maar ze moeten nooit vergeten dat ze hun Europese ticket dankzij de competitie hebben. De dag dat we deze Europese tickets beginnen te verliezen, zal dat niet goed voor hen zijn", besluit hij. Dat beloven nog roerige vergaderingen te worden.