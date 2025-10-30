Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als voorzitter van Francs Borains was Georges-Louis Bouchez niet te spreken over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden met betrekking tot de hervorming van de competitie. Hij hekelt de impact van Club Brugge op de zaak.

Samen met Lokeren en Seraing behoort Francs Borains tot de clubs die zich officieel in de rechtbank verzetten tegen de hervorming van de competitie, met name wat betreft het quotum van U23-teams in 1B. Te gast in een tv-show bij Sacha Tavolieri bespreekt hij dit feuilleton, waarbij hij ook de almacht van Club Brugge in het Belgische voetbal bekritiseert.

Bouchez blijft kritisch

"Het bestuur van de Pro League is niet onafhankelijk genoeg", begint hij meteen. "Er zijn twee rechtszaken tegen het competitieformat voor de Mededingingsautoriteit en het BAS. Toen ik hoorde hoe de juristen van de Pro League de situatie presenteerden, was dat waanzin."

"Ze presenteerden het niet op een objectieve manier, maar vanuit het perspectief dat Club Brugge wilde om ervoor te zorgen dat de regels van de competitie niet worden gewijzigd vóór een vonnis van de rechtbank. Maar er komt een veroordeling, met schadevergoedingen", vervolgt hij.

Is Club Brugge te invloedrijk?

Bouchez begrijpt de houding van blauw-zwart niet: "Het is niet interessant voor het Belgische voetbal, dat té vaak zijn problemen in de rechtbank moet oplossen. Ik val niet specifiek Club Brugge aan. Ik vind gewoon dat de manier waarop we vandaag de competitie beheren niet geschikt is."

"Club Brugge denkt dat het in hun voordeel is, maar dat is alleen op korte termijn zo. Want de Belgische competitie, daar geven ze niets om. Maar ze moeten nooit vergeten dat ze hun Europese ticket dankzij de competitie hebben. De dag dat we deze Europese tickets beginnen te verliezen, zal dat niet goed voor hen zijn", besluit hij. Dat beloven nog roerige vergaderingen te worden.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Francs Borains

Meer nieuws

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
1
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
3
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

22:31
4
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

23:00
Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

21:45
5
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1
Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

22:20
Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

22:00
2
Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

20:00
"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

21:00
Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

19:40
Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

20:20
1
'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

19:50
4
Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

19:20
2
Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

19:00
KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

18:00
2
Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

18:40
Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

17:40
1
📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

18:20
Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

16:30
3
Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

17:20
Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

15:30
6
Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

17:00
5
Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet

Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet

13:30
13
Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

13:00
1
Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

15:45
Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

15:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 12
Lierse SK Lierse SK 31/10 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 01/11 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 01/11 Francs Borains Francs Borains
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 01/11 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/11 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 01/11 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 01/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
K Beerschot VA K Beerschot VA 02/11 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Philippe Cr Philippe Cr over "Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen" Fransdubois67 Fransdubois67 over Vincent Kompany is in de wolken Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar Essevee for ever Essevee for ever over Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen Impala Impala over Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België Boktor Boktor over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Birger J. Birger J. over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak" André Coenen André Coenen over Standard - Charleroi: - André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved