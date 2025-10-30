Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Nicky Hayen heeft heel wat jonkies een kans gegeven tegen Eendracht Aalst Lede. Maar Brandon Mechele en Hans Vanaken speelden wél gewoon. Brandon Mechele legde uit waarom hij wilde spelen.

Al jarenlang zijn Hans Vanaken en Brandon Mechele de vaste steunpilaren van Club Brugge. En dat was - in tegenstelling tot heel wat andere spelers die in het roteersysteem zaten - tegen Eendracht Aalst ook het geval.

Brandon Mechele heeft keuzes gemaakt

Negen nieuwe namen, maar dus wél Mechele en Vanaken. De eerste heeft uitgelegd waarom hij graag wilde spelen.

Het was namelijk zijn eigen keuze: "Ik jaag op records. Dat weet de coach ook wel”, aldus de scorende centrale verdediger. "Vorig jaar miste ik één bekerwedstrijd, dit seizoen wil ik dat niet."

Strijd om de meeste matchen bij Club Brugge

In zijn strijd om recordhouder Franky Van der Elst, die liefst 619 matchen speelde voor Club, van de troon te stoten, heeft Mechele inderdaad nog werk voor de boeg. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden.



Vandaag zit Mechele aan 512 wedstrijden in blauw-zwart shirt. Daarmee moet hij, naast Van der Elst, ook nog Dany Verlinden (570), Gert Verheyen (559) én... Hans Vanaken (527) voor zich dulden. En dus zou het tussen Vanaken en Mechele de komende jaren nog wel eens spannend kunnen worden.



