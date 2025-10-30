Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicky Hayen heeft heel wat jonkies een kans gegeven tegen Eendracht Aalst Lede. Maar Brandon Mechele en Hans Vanaken speelden wél gewoon. Brandon Mechele legde uit waarom hij wilde spelen.

Al jarenlang zijn Hans Vanaken en Brandon Mechele de vaste steunpilaren van Club Brugge. En dat was - in tegenstelling tot heel wat andere spelers die in het roteersysteem zaten - tegen Eendracht Aalst ook het geval.

Brandon Mechele heeft keuzes gemaakt

Negen nieuwe namen, maar dus wél Mechele en Vanaken. De eerste heeft uitgelegd waarom hij graag wilde spelen.

Het was namelijk zijn eigen keuze: "Ik jaag op records. Dat weet de coach ook wel”, aldus de scorende centrale verdediger. "Vorig jaar miste ik één bekerwedstrijd, dit seizoen wil ik dat niet."

Strijd om de meeste matchen bij Club Brugge

In zijn strijd om recordhouder Franky Van der Elst, die liefst 619 matchen speelde voor Club, van de troon te stoten, heeft Mechele inderdaad nog werk voor de boeg. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden.

Vandaag zit Mechele aan 512 wedstrijden in blauw-zwart shirt. Daarmee moet hij, naast Van der Elst, ook nog Dany Verlinden (570), Gert Verheyen (559) én... Hans Vanaken (527) voor zich dulden. En dus zou het tussen Vanaken en Mechele de komende jaren nog wel eens spannend kunnen worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Eendracht Aalst
Brandon Mechele

Meer nieuws

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
1
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

22:31
4
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
2
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
1
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
3
RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

10:45
Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

10:00
Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

10:23
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
2
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
6
"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
2
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
4
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

Wat deden Antwerp, Union, Zulte Waregem en La Louvière naast Club en Genk in de Beker van België?

23:00
Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona

21:45
8
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1
Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

Racing Genk bedankt Daan Heymans en bekert verder na deugddoende zege tegen RWDM

22:20
Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

Ex-speler Anderlecht scoort voor het eerst ... in twee jaar

22:00
2
"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

21:00
Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet

Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet

13:30
13
Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

13:00
1
Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

20:00
Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

19:40
Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

20:20
1
'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

19:50
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Obiku Obiku over 'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler' JaKu JaKu over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Andreas2962 Andreas2962 over De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef JaKu JaKu over Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert JaKu JaKu over Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht" Afzuip Afzuip over 'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League' Nelvafrel Nelvafrel over K Beerschot VA - Westerlo: - Andreas2962 Andreas2962 over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona Vital Verheyen Vital Verheyen over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved