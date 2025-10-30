"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

Na een reeks wedstrijden als bankzitter kreeg Jelle Vossen opnieuw een basisplaats bij Zulte Waregem. In de Croky Cup tegen Bilzen speelde hij de volledige wedstrijd, wat hij zelf als een belangrijke opsteker beschouwt.

Volle inzet ondanks beperkte eer

Vossen benadrukt dat hij vooral blij is met de speelminuten. “Het is ook gewoon leuk om aan een wedstrijd te starten”, klinkt het in Het Belang van Limburg. De aanvaller gaf aan dat er voor hem persoonlijk weinig eer te behalen viel in Bilzen, maar dat de kwalificatie voor de volgende ronde primeerde.

Vossen erkent dat zijn bankzittersstatuut hem niet onberoerd laat. Toch blijft hij positief over de prestaties van het team. “Elke voetballer wil spelen, maar laat me duidelijk zijn: ik ben heel blij dat het supergoed gaat met Zulte Waregem”, zegt hij. Veel erdere commentaar wil hij niet geven.

Over zijn positie in de aanvalslinie merkt hij op dat hij complementair kan zijn met Ementa. “Ja, ik kan zeker samen met Ementa spelen.” Hij wijst erop dat de concurrentie binnen de selectie toegenomen is.

Slachtoffer van het succes

“We hebben gewoon veel meer jongens die in goede vorm steken”, klinkt het. Volgens hem was dat aan het begin van het seizoen anders. “Daar ben ik nu beetje het slachtoffer van”, zegt hij nog.





Zulte Waregem ontvangt zaterdag landskampioen Union op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League. Vossen hoopt opnieuw speelminuten te krijgen en zijn bijdrage te leveren aan het succes van de ploeg.