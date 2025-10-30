Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Vanavond worden de laatste wedstrijden van de zestiende finales van de Croky Cup gespeeld. Meteen daarna volgt ook al de loting voor de achtste finales.

Eersteklassers voorlopig feilloos

Alle eersteklassers die in de zestiende finales van de beker in actie kwamen op dinsdag en woensdag wisten zich te kwalificeren: Charleroi, KV Mechelen, Dender, Standard, Anderlecht, La Louvière, Club Brugge, Union SG, Zulte Waregem, Antwerp en Genk kwalificeerden zich.

Geen enkele ploeg uit een lagere reeks wist deze ronde te overleven. Vandaag volgen nog zes wedstrijden, waarin Westerlo, STVV, KAA Gent, Cercle Brugge en OH Leuven nog in actie komen als eersteklassers.

Loting in Gent vanaf 23.00 uur

De loting voor de achtste finales vindt plaats in de Planet Group Arena in Gent en zal nog vandaag gebeuren, nadat de laatste wedstrijd afgewerkt is, mogelijk met verlengingen en strafschoppen. Dat zal dan ook zeker na 23 uur zijn normaal.

De zestien overgebleven clubs worden willekeurig aan elkaar gekoppeld. Vanaf deze ronde geldt geen beschermde loting meer, waardoor eersteklassers elkaar kunnen treffen. De wedstrijden in de achtste finales worden later in november afgewerkt.





De exacte speeldagen worden na de loting bekendgemaakt door de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De Croky Cup blijft een van de kortste routes naar Europees voetbal en is voor heel wat ploegen dus van groot belang.