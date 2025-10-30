'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

De Franse doelman Illan Meslier lijkt op weg naar een transfer in de wintermercato. Zowel Club Brugge als Anderlecht hebben concrete interesse getoond en gelden volgens Transferfeed als de meest waarschijnlijke bestemmingen.

Club Brugge en Anderlecht volgen situatie nauwgezet

Meslier, momenteel actief bij Leeds United, bevindt zich in het laatste jaar van zijn contract. De Engelse club staat open voor een vertrek in januari. Volgens Transferfeed zijn er al eerste contacten geweest over een mogelijke overgang. Club Brugge zou op zoek zijn naar een opvolger voor Simon Mignolet, terwijl Anderlecht een extra optie achter Colin Coosemans overweegt.

De 25-jarige Fransman heeft een marktwaarde van 14 miljoen euro en wordt ook gevolgd door buitenlandse clubs. Onder meer Celtic, Olympique Lyon, OGC Nice, Sevilla, Real Betis, Torino en AZ Alkmaar worden genoemd als geïnteresseerden. Toch lijken de Belgische topclubs momenteel het best gepositioneerd.

De doelman speelde eerder in de Premier League en heeft ervaring op het hoogste niveau. Zijn profiel past bij de ambities van beide clubs. Leeds is bereid om hem te laten vertrekken voor een fractie van zijn marktwaarde. Zijn stevige loon zou dan weer opgevangen worden via bonussen.

Wintertransfer kan carrière nieuw elan geven

Meslier kende vorig seizoen enkele moeilijke momenten, waaronder een fout die omschreven werd als blunder van het jaar. Toch is zijn reputatie hersteld en groeit de belangstelling. De komende weken zullen bepalend zijn voor het verdere verloop van de onderhandelingen.





Een overstap naar België zou Meslier opnieuw stabiliteit kunnen bieden. Zowel Club Brugge als Anderlecht beschikken over een technische staf die inzet op doorgedreven keepersbegeleiding. De timing van de transfer hangt af van de gesprekken tussen Leeds United en de betrokken clubs.