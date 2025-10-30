'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Franse doelman Illan Meslier lijkt op weg naar een transfer in de wintermercato. Zowel Club Brugge als Anderlecht hebben concrete interesse getoond en gelden volgens Transferfeed als de meest waarschijnlijke bestemmingen.

Club Brugge en Anderlecht volgen situatie nauwgezet

Meslier, momenteel actief bij Leeds United, bevindt zich in het laatste jaar van zijn contract. De Engelse club staat open voor een vertrek in januari. Volgens Transferfeed zijn er al eerste contacten geweest over een mogelijke overgang. Club Brugge zou op zoek zijn naar een opvolger voor Simon Mignolet, terwijl Anderlecht een extra optie achter Colin Coosemans overweegt.

De 25-jarige Fransman heeft een marktwaarde van 14 miljoen euro en wordt ook gevolgd door buitenlandse clubs. Onder meer Celtic, Olympique Lyon, OGC Nice, Sevilla, Real Betis, Torino en AZ Alkmaar worden genoemd als geïnteresseerden. Toch lijken de Belgische topclubs momenteel het best gepositioneerd.

De doelman speelde eerder in de Premier League en heeft ervaring op het hoogste niveau. Zijn profiel past bij de ambities van beide clubs. Leeds is bereid om hem te laten vertrekken voor een fractie van zijn marktwaarde. Zijn stevige loon zou dan weer opgevangen worden via bonussen.

Wintertransfer kan carrière nieuw elan geven

Meslier kende vorig seizoen enkele moeilijke momenten, waaronder een fout die omschreven werd als blunder van het jaar. Toch is zijn reputatie hersteld en groeit de belangstelling. De komende weken zullen bepalend zijn voor het verdere verloop van de onderhandelingen.

Een overstap naar België zou Meslier opnieuw stabiliteit kunnen bieden. Zowel Club Brugge als Anderlecht beschikken over een technische staf die inzet op doorgedreven keepersbegeleiding. De timing van de transfer hangt af van de gesprekken tussen Leeds United en de betrokken clubs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Illan Meslier

Meer nieuws

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
7
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
2
Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

21:20
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!"

18:40
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
2
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
12
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

17:00
1
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
26
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
8
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
9
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
1
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 10
Crystal Palace Crystal Palace 01/11 Brentford Brentford
Nottingham Forest Nottingham Forest 01/11 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 01/11 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 01/11 Arsenal Arsenal
Fulham Fulham 01/11 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 01/11 Chelsea Chelsea
Liverpool FC Liverpool FC 01/11 Aston Villa Aston Villa
West Ham Utd West Ham Utd 02/11 Newcastle United Newcastle United
Manchester City Manchester City 02/11 Bournemouth Bournemouth
Sunderland Sunderland 03/11 Everton Everton

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Westerlo: 3-2 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 5-0 Sv1978 Sv1978 over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? CCpl CCpl over Cercle Brugge - KV Kortrijk: 1-0 Supremepony Supremepony over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Andreas2962 Andreas2962 over Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales Kabarka Kabarka over De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved