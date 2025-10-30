KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

Wie voor het seizoen voorspelde dat KV Mechelen de beter gerangschikte ploeg zou zijn in aanloop naar het onderlinge duel met Anderlecht op speeldag 13, was wellicht eens raar bekeken. Dat is wel de realiteit.

Het gekke is dat dit in Mechelen niet beschouwd wordt als een absoluut droomscenario. Het had immers nog beter gekund. "Als we de drie punten gepakt hadden tegen OHL, konden we zeker comfortabeler naar Anderlecht gaan", stipt Mathis Servais aan. "Dan hadden we een voorsprong op Anderlecht gehad van drie punten."

Dat was inderdaad een scenario waar de handen voor op elkaar gegaan zouden zijn in Mechelen. Dan kon KV in het Lotto Park spelen met de derde plaats als inzet, maar kon het die ontmoeting wel heel ontspannen aanpakken, wetende dat RSCA in het beste geval langszij kon komen in de stand. Nu kan paars-wit wel op en over KVM.

KV Mechelen wil zwakke punten aanpakken

Dat betekent niet dat Servais met vrees naar die affiche kijkt. "We kunnen punten pakken tegen elke ploeg", maakt de middenvelder zich sterk. "We moeten ons goed voorbereiden en op training onze zwakke punten analyseren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we Anderlecht, in Anderlecht, pijn kunnen doen. We moeten voluit gaan tegen elke ploeg die we tegenkomen."

Als het van Servais afhangt, moet KV Mechelen het dus niet defensiever aanpakken dan in andere partijen. Hij weet nog hoe Malinwa aan het seizoen begon tegen de grote rivaal van Anderlecht. "Als je thuis kunt winnen van Club Brugge, dan kun je ook punten pakken tegen Union, Anderlecht en Genk. We moeten van niemand schrik hebben."

Eerst Anderlecht en dan Union

Zo verwijst de ex-speler naar Beveren naar het zware programma dat Mechelen in november wacht. De verplaatsing naar Anderlecht maakt daar nog maar het eerste luik van uit. De ontmoeting met Union kondigt zich als nog moeilijker aan, dan best toch al iets meegraaien uit het Lotto Park.