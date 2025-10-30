📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

De Belgische middenvelder Jérôme Déom heeft een contract getekend bij Roda JC. De club uit de Keuken Kampioen Divisie bevestigde donderdag dat de 26-jarige speler zich definitief bij de selectie voegt na een proefperiode van meerdere weken.

Van Standard naar Kerkrade via MVV en Eupen

Déom genoot zijn opleiding bij Standard Luik, maar brak er nooit volledig door. Hij verzamelde vervolgens ervaring in Nederland bij MVV Maastricht, waar hij meerdere seizoenen actief was. In de zomer van 2021 volgde een overstap naar AS Eupen. Sinds afgelopen zomer zat hij zonder club.

Bij Roda JC, dat momenteel derde staat in de Nederlandse tweede klasse, krijgt Déom een contract tot medio 2027, met een optie op een extra seizoen. Hij komt terecht in een ploeg onder leiding van de Belgische hoofdtrainer Kevin Van Dessel.

Servais prijst inzet en profiel van Déom

Technisch manager Rob Servais gaf toelichting bij de aanwinst. “Jérôme traint inmiddels ruim een maand met ons mee en heeft in die periode een uitstekende indruk achtergelaten”, stelt hij in een persbericht aan onze redactie. Servais kent Déom nog uit hun gezamenlijke tijd bij MVV en noemt hem een veelzijdige, kwalitatief sterke middenvelder die zowel verdedigend als aanvallend zijn waarde kan bewijzen.

De club zag zich genoodzaakt om het middenveld te versterken na blessures van Joshua Schwirten en Mitchel Paulissen. Volgens Servais is een extra optie op die positie geen overbodige luxe. Hij voegt eraan toe dat Déom ook qua persoonlijkheid goed past binnen de clubstructuur.

Déom traint al een tijdje mee bij Roda JC. De club hoopt dat hij snel inzetbaar is in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van het vorige seizoen bij AS Eupen.