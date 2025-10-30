'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

RSC Anderlecht lijkt alsnog bereid om afscheid te nemen van Cedric Hatenboer. De middenvelder, die in januari werd overgenomen van Excelsior, voldoet voorlopig niet aan de verwachtingen van de Brusselse club.

Hatenboer speelt bij RSCA Futures

Cedric Hatenboer werd begin dit jaar voor een bedrag van 2,5 miljoen euro aangetrokken. De 20-jarige verdedigende middenvelder kwam over van het Nederlandse Excelsior, maar kon zich nog niet doorzetten in de A-kern van Anderlecht.

Zijn voorbereiding werd verstoord door een hersenschudding, waardoor hij enige tijd uit roulatie was. Sindsdien komt hij voornamelijk in actie bij RSCA Futures, het beloftenelftal van de club.

Volgens Transferfeed is Anderlecht nu aan het overwegen om Hatenboer van de hand te doen. Afgelopen zomer werd nog overwogen om hem uit te lenen aan een andere ploeg, omdat hij niet in aanmerking kwam voor een vaste plek in het A-elftal.

Interesse uit binnen- en buitenland

Hatenboer zou zelf ook niet gelukkig zijn met zijn huidige rol. Transferfeed meldt dat hij al een eindje niet tevreden is met zijn situatie. De speler zou openstaan voor een tijdelijke of definitieve overstap, mits dit zijn perspectief op speeltijd verbetert. Meerdere clubs hadden tijdens de zomermercato interesse getoond.

Anderlecht wil in ieder geval vermijden dat de investering van 2,5 miljoen euro volledig verloren gaat. De komende weken zullen bepalend zijn voor de toekomst van Hatenboer bij Anderlecht. De wintermercato biedt mogelijk een uitweg voor zowel speler als club.