Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco
Foto: © photonews
Word fan van Monaco! 64

Paul Pogba staat dicht bij een terugkeer op het veld. De 32-jarige middenvelder traint al geruime tijd mee bij AS Monaco en zou binnenkort opnieuw deel kunnen uitmaken van de wedstrijdselectie. Coach Sébastien Pocognoli bevestigde dat de voorbereiding op schema ligt.

Goede start voor Pocognoli en perspectief voor Pogba

Sinds zijn aanstelling bij Monaco boekte Pocognoli twee gelijke spelen, waaronder één tegen Tottenham in de Champions League. Daarna volgden twee zeges, waaronder een 3-5-overwinning op Nantes. Daardoor staat Monaco momenteel tweede in de Ligue 1.

Pogba sloot in de zomer aan bij de Monegasken, maar kwam dit seizoen nog niet in actie. Volgens Pocognoli is een selectie niet uitgesloten. “We moeten nog een zware trainingssessie afwerken met een zekere hoeveelheid werk, maar als hij zich goed voelt zitten we perfect op het ingeslagen pad. Het zou dan niet onlogisch zijn om hem bij de selectie te halen”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Technisch profiel blijft overeind

De laatste officiële wedstrijd van Pogba dateert van september 2023. Daarna volgde een schorsing van anderhalf jaar wegens een positieve dopingtest. Pocognoli ziet desondanks potentieel. “Elke voetballer verandert als hij ouder wordt. We moeten hem dus beoordelen op zijn ontwikkeling en niet op zijn verleden”, klinkt het.

De ex-coach van Union SG benadrukt dat Pogba nog steeds over de nodige kwaliteiten beschikt. “Naar wat ik zie, heeft hij nog steeds de technische kwaliteiten die we van hem kennen, maar we zullen zien hoe hij het tempo van een wedstrijd kan verteren”, zegt hij. Pogba zal eerst ritme moeten opbouwen.

Pocognoli besluit dat hij Pogba wil begeleiden naar zijn beste niveau. “Hij kan in ieder geval de beste versie van zichzelf worden bij Monaco. Het is mijn taak om hem naar dat niveau te begeleiden”, stelt hij. De komende dagen zullen uitwijzen of Pogba opnieuw speelminuten krijgt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Sébastien Pocognoli
Paul Pogba

Meer nieuws

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
7
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!"

18:40
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
2
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

17:00
1
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
12
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
8
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
26
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
9
Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
1
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 10
Metz Metz 2-0 RC Lens RC Lens
Nice Nice 2-0 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 1-0 Stade Brestois Stade Brestois
Lorient Lorient 1-1 PSG PSG
Nantes Nantes 3-5 Monaco Monaco
Strasbourg Strasbourg 3-0 Auxerre Auxerre
Marseille Marseille 2-2 Angers Angers
Paris FC Paris FC 3-3 Lyon Lyon
Toulouse Toulouse 2-2 Rennes Rennes

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - Westerlo: 3-2 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic Negenduuzend Negenduuzend over KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 5-0 Sv1978 Sv1978 over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? CCpl CCpl over Cercle Brugge - KV Kortrijk: 1-0 Supremepony Supremepony over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Andreas2962 Andreas2962 over Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales Kabarka Kabarka over De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved