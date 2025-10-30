Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Paul Pogba staat dicht bij een terugkeer op het veld. De 32-jarige middenvelder traint al geruime tijd mee bij AS Monaco en zou binnenkort opnieuw deel kunnen uitmaken van de wedstrijdselectie. Coach Sébastien Pocognoli bevestigde dat de voorbereiding op schema ligt.

Goede start voor Pocognoli en perspectief voor Pogba

Sinds zijn aanstelling bij Monaco boekte Pocognoli twee gelijke spelen, waaronder één tegen Tottenham in de Champions League. Daarna volgden twee zeges, waaronder een 3-5-overwinning op Nantes. Daardoor staat Monaco momenteel tweede in de Ligue 1.

Pogba sloot in de zomer aan bij de Monegasken, maar kwam dit seizoen nog niet in actie. Volgens Pocognoli is een selectie niet uitgesloten. “We moeten nog een zware trainingssessie afwerken met een zekere hoeveelheid werk, maar als hij zich goed voelt zitten we perfect op het ingeslagen pad. Het zou dan niet onlogisch zijn om hem bij de selectie te halen”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Technisch profiel blijft overeind

De laatste officiële wedstrijd van Pogba dateert van september 2023. Daarna volgde een schorsing van anderhalf jaar wegens een positieve dopingtest. Pocognoli ziet desondanks potentieel. “Elke voetballer verandert als hij ouder wordt. We moeten hem dus beoordelen op zijn ontwikkeling en niet op zijn verleden”, klinkt het.

De ex-coach van Union SG benadrukt dat Pogba nog steeds over de nodige kwaliteiten beschikt. “Naar wat ik zie, heeft hij nog steeds de technische kwaliteiten die we van hem kennen, maar we zullen zien hoe hij het tempo van een wedstrijd kan verteren”, zegt hij. Pogba zal eerst ritme moeten opbouwen.

Pocognoli besluit dat hij Pogba wil begeleiden naar zijn beste niveau. “Hij kan in ieder geval de beste versie van zichzelf worden bij Monaco. Het is mijn taak om hem naar dat niveau te begeleiden”, stelt hij. De komende dagen zullen uitwijzen of Pogba opnieuw speelminuten krijgt.