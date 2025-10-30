Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Romeo Vermant, actief bij Club Brugge, werd geboren in Gelsenkirchen. Dat roept vragen op over zijn mogelijke inzetbaarheid voor de Duitse nationale ploeg. Vermant zelf nuanceert die optie, al blijft de link met Duitsland aanwezig.

Vermant: geboren in Duitsland, maar Belgisch product

Romeo Vermant groeide op in België, maar zijn geboorteplaats ligt in Duitsland. Of hij voor de Mannshaft kan spelen? “Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat al eens online onderzocht heb, maar ik denk het niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens hem zou langdurig verblijf in Duitsland een vereiste zijn om in aanmerking te komen voor selectie bij Die Mannschaft. In Duitsland wordt de vraag regelmatig gesteld, zeker bij clubs die interesse tonen op de transfermarkt.

Vermant vertelt dat clubs dat belangrijk vonden om te weten of het een optie was tijdens recente onderhandelingen. Hij vermoedt dat dit verband houdt met marktwaarde of prestige wellicht voor de clubs die interesse tonen.

Taal, familie en jeugdherinneringen in Duitsland

Vermant verhuisde op jonge leeftijd naar ons land, maar het Duits werd altijd wel gebruikt in de familie. “Mama, papa en mijn zus spreken vloeiend Duits.” Hij voegt eraan toe dat hij het accent thuis heeft opgepikt, ondanks zijn jonge leeftijd bij vertrek.

De band met Duitsland bleef ook altijd bestaan. Vermant bezocht recent een bevriend koppel van zijn ouders. Hij herinnert zich hoe hij als kind samen met hun zoon Niklas voetbalde in de tuin. “Geweldig om ze terug te zien”, klinkt het. Tijdens zulke momenten wordt er soms gefantaseerd over een toekomst in Duitsland.

Vermant noemt het idee om ooit voor Duitsland te spelen “een schone gedachte.” Voorlopig is er geen sprake van een officiële procedure richting de Duitse nationale ploeg. Zijn focus ligt bij Club Brugge en de Belgische nationale elftallen.