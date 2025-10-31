📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

Standard-Charleroi begon vrijdagavond in een griezelige sfeer. Op Halloween zorgden de fans van beide ploegen voor een indrukwekkend spektakel met tifo's, banners en zelfs de Halloween Theme Song bij de opkomst.

Standard neemt het vrijdagavond op tegen Charleroi in de langverwachte Choc Wallon. Hoewel er een tijdelijk verbod geldt op drank op de tribunes, was er toch veel sfeer voor de wedstrijd.

Een wedstrijd op Halloween biedt natuurlijk kansen voor de thuisploeg en zijn supporters. Nog voor de match begon vielen er al monden open op Sclessin.

Standard besloot om andere muziek te gebruiken om de spelers het veld op te laten lopen. Op 31 oktober kozen de Rouches voor de Halloween Theme Song van John Carpenter. Waarschijnlijk het bekendste Halloween-liedje.

Er waren ook tifo's genoeg voorzien. Tribune 4, waar PHK04 (Publik Hysterik Kaos 2004) wekelijks plaatsneemt, had een grote tifo klaar.

Aan de overkant, bij Tribune 3, werd gekozen voor iets in het Halloween-thema. Een banner waarop te lezen staat, "RSCL Horror Show", samen met een banner waarop enkele bekende figuren van verschillende horrorfilms te zien zijn. Ook de bezoekers namen twee doeken mee, die de woorden 'Vulcano Charleroi' vormden.