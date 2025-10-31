Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Derby's geven altijd een extra pigment aan ons voetbal. Het is dus interessant als een herdenking aan een recente derby uit de Jupiler Pro League beschikbaar is.

Het is nog maar geleden van de vorige speeldag in de Jupiler Pro League dat Cercle Brugge en Zulte Waregem elkaar in de ogen keken in het Jan Breydelstadion. Een duel tussen beide ploegen is uiteraard een West-Vlaamse derby waarbij wel wat gevoeligheden spelen. De match eindigde op 1-1: niemand bleef met lege handen achter.

Via MatchWornShirt, een Nederlands veilinghuis, is het wel vaker mogelijk om te bieden op bepaalde voetbalshirts en daar horen ook shirts van Belgische ploegen bij. Cercle Brugge is omtrent die meest recente competitiematch alvast een samenwerking aangegaan en biedt verschillende shirts aan waar op geboden kan worden.

Biedingen op Cercle-shirts mogelijk tot dit weekend

Het gaat om twintig shirts die allemaal gesigneerd zijn en in de meeste gevallen ook gedragen zijn voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Er kan ook nu nog altijd geboden worden op deze voetbaltenues. Op het moment van publicatie van dit artikel is er nog iets minder dan vijftien uur tijd om de shirts van Cercle een bod te doen.

Bij de biedingen die tot dusver zijn uitgebracht variëren de bedragen van 51 euro tot 220 euro. De veruit meest 'populaire speler' lijkt doelman Maxime Delanghe, die in de bewuste wedstrijd negentig minuten onder de lat stond en zijn ploeg dus aan een punt hielp. Het tweede hoogste bedrag is slechts de helft waard van het bod op het shirt van Delanghe.

La Lou en Union volgende tegenstanders Cercle en Essevee

U kan terecht op de website van MatchWornShirt als u de biedingen op de wedstrijdshirts van Cercle Brugge wil bekijken of eventueel zelf een bod wil doen. Zondagavond gaat Cercle Brugge op bezoek bij La Louvière. Zulte Waregem ontvangt zaterdagnamiddag leider Union aan de Gaverbeek.