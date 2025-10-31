Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Club Brugge heeft goed nieuws te melden: Raphael Onyedika is terug fit na zijn hamstringblessure van eind september. De Nigeriaanse middenvelder trainde opnieuw mee met de groep en lijkt klaar om snel minuten te maken.

De Nigeriaanse middenvelder raakte eind september geblesseerd na 16 minuten spelen tegen Westerlo. Die spectaculaire wedstrijd eindigde uiteindelijk nog in een 5-5 gelijkspel.

Onyedika is opnieuw fit

Sindsdien kwam hij logischerwijs niet meer in actie. Bij blauw-zwart werd hij op het middenveld serieus gemist, maar nu traint hij opnieuw mee met de groep.

37 days of hard work, but now 𝐛𝐚𝐜𝐤 in the squad. 🫡⚡️ pic.twitter.com/wX1Ihtqrm9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 31, 2025

Zaterdagavond spelen de Bruggelingen thuis tegen FCV Dender. Deze wedstrijd lijkt nog te vroeg te komen voor een basisplaats, al zou hij minuten kunnen maken.

Club heeft het de komende weken druk en dus is de terugkeer van Onyedika meer dan welkom. Woensdag speelt het thuis tegen Barcelona en volgende week zondag trekt het naar Anderlecht.