JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

Het ziet er slecht uit voor DAZN in België. De streamingdienst dreigt de stekker eruit te trekken in ons land. Dat kan zware gevolgen hebben voor Belgische clubs, die financieel sterk afhankelijk zijn van die inkomsten.

Daardoor lijdt het zelf verlies. DAZN wil zelf minder betalen en wil ook onderhandelen over het huidige contract, al lijkt dat niet mogelijk. Nu zou het kunnen dat het bedrijf een nieuwe betaalschijf niet kan aflossen.

Als DAZN de stekker eruit trekt, heeft dat ook gevolgen voor de clubs

En dat kan héél grote gevolgen hebben voor de profclubs in België. "Als de betaling van DAZN niet meer zou komen - en dat gaat over heel veel geld - zou dat voor heel veel clubs liquiditeitsproblemen kunnen opleveren", zegt Tom Evens, professor media-economie aan de UGent bij Sporza.

"Sommige Belgische clubs zijn budgettair voor een vijfde of zelfs een vierde afhankelijk van dat geld", gaat hij verder. En dat baart dus zorgen. "Het gaat dan vooral over de middelgrote en de kleine clubs."

"Het kan dan zijn dat ze lonen van spelers niet meer kunnen uitbetalen. Voor die clubs kan dat echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan", klinkt het nog bij Evens.