KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk speelt zondagmiddag tegen KVC Westerlo, een duel tussen twee ploegen die dringend punten nodig hebben. Na de bekerzege tegen RWDM wil Genk bevestigen, maar coach Thorsten Fink moet nog enkele belangrijke knopen doorhakken.

Coach Thorsten Fink roteerde tegen de Brusselaars, en dat deed hij de weken voordien ook al. "Een trainer heeft graag veel mogelijkheden", zei de Duitser bij Het Belang van Limburg. "Zondag moet ik bekijken of ik Hrosovsky of Sattlberger voor de defensie uitspeel."

Thorsten Fink moet knopen doorhakken

"Twee verschillende profielen, dat maakt het interessant. Net zoals we op rechts verschillende opties zullen krijgen", gaat Fink verder. Op rechts zagen we de laatste paar wedstrijden Kos Karetsas, die momenteel niet meer als aanvallende middenvelder wordt gebruikt.

"Karetsas doet het daar goed, trapte bovendien enkele beslissende hoekschoppen. Maar hij kan ook centraal uit de voeten. Zo zullen we van wedstrijd tot wedstrijd keuzes kunnen en moeten maken."





Er is ook goed nieuws uit de ziekenboeg: Tobias Lawal is weer fit na zijn blessure. Toch blijft Hendirk Van Crombrugge zeker nog even staan, dat is al zeker. "We gaan hem rustig weer helemaal de oude laten worden, hij krijgt enkele weken om te stabiliseren."