Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Toby Alderweireld heeft zich vrijdagavond ontmaskerd in The Masked Singer. De voormalige Antwerp-verdediger bleek de persoon achter het kostuum van Oehoe te zijn. Na zijn optreden met King Krab nam hij afscheid van het programma.

Vrijdagavond kwamen de kijkers van The Masked Singer te weten wie Oehoe de uil is. Met het nummer Dynamite van 'BTS' trad Oehoe een laatste keer op, samen met King Krab.

De jury besliste niet veel later dat King Krab door mocht, wat betekende dat de identiteit van Oehoe werd onthuld. Ruth Beeckmans, Elisabeth Lucie Baeten, Tine Embrechts en de K3'tjes dachten dat het Toby Alderweireld was.

Toby Alderweireld is Oehoe

En zij kregen niet veel later ook allemaal gelijk. De voormalige Antwerp-verdediger zat in het uilenpak, verwijzend naar de Bosuil, de thuishaven van Antwerp FC.

"Het doet wel een klein beetje pijn", zei Alderweireld nadien bij VTM. "Ik heb een paar keer gedacht om op te geven, maar uiteindelijk toch doorgezet."

Het was de eerste ervaring van Alderweireld als zanger. "Ik vond het ook echt heel leuk om te doen. Ik kijk er met een grote glimlach op terug", besloot hij.