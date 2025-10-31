RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

Besnik Hasi en Lion Lauberbach staan zaterdag voor het eerst sinds hun samenwerking bij KVM tegenover elkaar in afzonderlijke kampen. Brengt de man die niet kon scoren de positie van zijn ex-trainer nog wat meer in het gedrang?

De zuinige 2-0 tegen Ninove in de achtste finales van de beker heeft de onvrede bij de Anderlecht-supporters over Besnik Hasi niet kunnen wegnemen. Het Anderlecht-bestuur zou ook nog de topper tegen Club Brugge kunnen afwachten, maar Hasi lijkt een eventuele nederlaag tegen KV Mechelen niet te kunnen overleven. Enter Lion Lauberbach.

Iedereen weet nog wat vorig seizoen gebeurde. Nadat Mechelen op dubbele voorsprong weggaf tegen KAA Gent, stoorde Hasi zich aan één fase. Hij vroeg zich publiekelijk af waarom Lauberbach probeerde te scoren, aangezien de Duitser op training niet eens kon scoren volgens de trainer. Harde taal. Hasi bood achteraf zijn excuses aan.

Entourage 'Laubi' kijkt niet speciaal uit naar match tegen Hasi

Zeven maanden later heeft Lauberbach in het nieuwe seizoen al zes keer de weg naar doel gevonden (vijf keer in de competitie) en ligt Hasi onder vuur bij Anderlecht. Gaat Lauberbach het lot bezegelen van de ex-coach die hem bekritiseerde? "Ik leef in het moment en denk niet te snel aan de volgende wedstrijd. Neen, mijn omgeving kijkt ook niet speciaal uit naar de wedstrijd tegen Besnik Hasi", aldus Lauberbach.

De Duitser tracht zich op de vlakte te houden, maar weet natuurlijk wel wat er speelt. Er komen niet alleen vragen omdat hij nu wat vlotter scoort. "Het komt ook door wat gebeurd is vorig seizoen. Ik maak er af en toe wat grapjes over, maar het zou niet goed zijn om er de hele tijd aan te denken. Soms hoor ik hier en daar wel een opmerking dat ik in deze match zou moeten scoren. Ik probeer er niet te veel aan te denken."





KV Mechelen-spits krijgt er vaak vragen over

De diepe spits van KV Mechelen wordt wel geconfronteerd met telkens weer dit terugkerende gespreksonderwerp. "Deze week krijg ik er constant vragen over, maar dat zal na deze week wel voorbij zijn." Veel hangt af van het verloop van Anderlecht - KV Mechelen zaterdagavond.