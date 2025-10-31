STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV haalde vrijdag een zakelijke 0-1-zege tegen Knokke in de Croky Cup, maar coach Wouter Vrancken was niet blij met de loting. In de achtste finale wacht Antwerp, en dat had hij liever thuis gespeeld.

STVV had het vrijdag niet moeilijk tegen FC Knokke in de Croky Cup. Hoewel de Truienaars slechts met één doelpunt verschil wonnen (0-1, Alouis Diriken 49'), kon Knokke maar één keer aan het doel van STVV geraken.

In de achtste finale spelen ze op verplaatsing tegen Antwerp. Iets waar coach Wouter Vrancken niet op gehoopt had. "Ik had eigenlijk maar één wens en dat was thuis spelen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Die wens werd helaas niet ingewilligd."

STVV speelt zijn volgende bekerwedstrijd niet thuis, tot grote spijt van Vrancken

The Great Old is ook de ploeg waar STVV dit weekend tegen speelt, op Stayen wel. "Antwerp heeft in zijn bekermatch misschien wat vertrouwen getankt voor het duel van nu zondag, maar ze kregen ook wel enkele goals in cadeauverpakking aangereikt", zegt Vrancken, die zijn spelers toch wil waarschuwen.

"Ach, Antwerp is en blijft een ploeg die meedoet voor de topzes. Zij hebben enkele cruciale spelers en recupereren Praet. Kwaliteit hebben ze zat. Maar goed, we focussen terug op onszelf. We ontmoeten hen nog minstens drie keer dit seizoen. Laat ons beginnen met de eerste opdracht nu zondag", gaat Vrancken verder.

De Truienaars staat momenteel op de zevende plaats en kunnen dit seizoen een gooi doen op de Champions' Play-offs. Antwerp staat pas 14e en blijft ook geloven in Play-off 1, maar dan is de wedstrijd tegen STVV al bijna een must-win voor de troepen van Stef Wils.