Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München blijft onstuitbaar: onder Vincent Kompany won de Duitse topclub tot nu toe elke wedstrijd. De lof is groot, zeker nu hij het 17-jarige toptalent Lennart Karl heeft gelanceerd, een ontdekking die zelfs Real Madrid niet is ontgaan.

Bayern München kan het niet beter doen: de Duitse topclub heeft dit seizoen iedere wedstrijd gewonnen die het speelde. Er zal ooit een einde komen aan die reeks, al blijft het de vraag wie dit Bayern kan verslaan.

Alles loopt goed bij heel de club. Kompany krijgt langs alle kanten complimenten, en dat was ooit anders. Zo kwam er eerder nog heel wat kritiek, omdat hij te weinig jonge talenten kansen zou geven.

Real Madrid laat zijn oog vallen op Lennart Karl, al is het niet gehaast

Maar ondertussen heeft hij Lennart Karl volledig gelanceerd. Hij liet het 17-jarige toptalent al 12 keer opdraven in het rode shirt. Hij was al goed voor twee doelpunten en een assist. Dat zorgt natuurlijk voor heel wat belangstelling, ook van de allergrootsten.

Volgens Defense Central heeft de hoofdscout van Real Madrid, Juni Calafat, hem al op het lijstje gezet van toekomstige doelwitten. Dat terwijl Bayern geen enkele intentie zou hebben om hem te laten vertrekken. Integendeel, de club zou hem snel een nieuw contract willen aanbieden.

Bij Real is er langs de andere kant ook geen haast. De club heeft nog voldoende grote namen in de aanval. Toch zullen Los Blancos zijn prestaties goed blijven opvolgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bayern München - Bayer Leverkusen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (01/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Bayer Leverkusen
Lennart Karl

Meer nieuws

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
6
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
1
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
8
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

11:30
5
Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker Reactie

Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker

10:45
1
"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

11:00
3
Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

10:30
Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

10:00
8
Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

09:45
Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

09:30
22
Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Reactie

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

09:15
2
Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
1
Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

08:40
6
Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

08:20
Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

08:00
Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

07:40
8
Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

07:20
6
Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

07:00
'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

06:30
4
Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

06:00
Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling Reactie

Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

23:48
Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Reactie

Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

23:34
2
Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

23:30
2
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
1
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 9
FC Augsburg FC Augsburg 20:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 01/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 01/11 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 01/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 01/11 Werder Bremen Werder Bremen
FC St. Pauli FC St. Pauli 01/11 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Bayern München Bayern München 01/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Köln 1. FC Köln 02/11 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 02/11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing DKMA DKMA over Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden" Nelvafrel Nelvafrel over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap TheWiseGuy TheWiseGuy over Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde" cartman_96 cartman_96 over Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen" cartman_96 cartman_96 over Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!" King of Highbury King of Highbury over Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp" Eldonte Eldonte over Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten rafke pafke rafke pafke over Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd Afzuip Afzuip over RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved