Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Bayern München blijft onstuitbaar: onder Vincent Kompany won de Duitse topclub tot nu toe elke wedstrijd. De lof is groot, zeker nu hij het 17-jarige toptalent Lennart Karl heeft gelanceerd, een ontdekking die zelfs Real Madrid niet is ontgaan.

Bayern München kan het niet beter doen: de Duitse topclub heeft dit seizoen iedere wedstrijd gewonnen die het speelde. Er zal ooit een einde komen aan die reeks, al blijft het de vraag wie dit Bayern kan verslaan.

Alles loopt goed bij heel de club. Kompany krijgt langs alle kanten complimenten, en dat was ooit anders. Zo kwam er eerder nog heel wat kritiek, omdat hij te weinig jonge talenten kansen zou geven.

Real Madrid laat zijn oog vallen op Lennart Karl, al is het niet gehaast

Maar ondertussen heeft hij Lennart Karl volledig gelanceerd. Hij liet het 17-jarige toptalent al 12 keer opdraven in het rode shirt. Hij was al goed voor twee doelpunten en een assist. Dat zorgt natuurlijk voor heel wat belangstelling, ook van de allergrootsten.

Volgens Defense Central heeft de hoofdscout van Real Madrid, Juni Calafat, hem al op het lijstje gezet van toekomstige doelwitten. Dat terwijl Bayern geen enkele intentie zou hebben om hem te laten vertrekken. Integendeel, de club zou hem snel een nieuw contract willen aanbieden.

Bij Real is er langs de andere kant ook geen haast. De club heeft nog voldoende grote namen in de aanval. Toch zullen Los Blancos zijn prestaties goed blijven opvolgen.