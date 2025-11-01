🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

Geblesseerd voor de Waalse derby, liet Marco Ilaimaharitra niet na om zijn voormalige supporters te plagen na het laatste fluitsignaal. Deze hadden hem onlangs nog een "rat" genoemd op sociale media.

Vincent Euvrard moest het stellen zonder zeven spelers voor de Waalse kraker tussen Standard en Sporting Charleroi. Onder hen was Marco Ilaimaharitra, de voormalige aanvoerder van de Zebra's, geblesseerd.

De Malagassiër, aanwezig in Sclessin naast Marlon Fossey en de andere afwezige spelers, zag zo zijn ploeggenoten winnen, mede dankzij een uitstekend eerste kwartier van de tweede helft.

Het plagen van Marco Ilaimaharitra na Standard - Charleroi

Na de wedstrijd voegden de afwezige spelers zich bij de groep op het veld voor de vieringen na de wedstrijd, eerst voor Tribune 4, gelegen naast het bezoekersvak, en daarna voor Tribune 3.

Voor de PHK 04 zweepte Marco Ilaimaharitra het publiek op dat "puta Charleroi" scandeerde, voordat hij zich naar het vak van de Charleroi-supporters wendde en een handgebaar maakte.





Het was misschien niet zijn slimste zet, maar een begrijpelijke reactie na wat hij mogelijk op sociale media had gelezen de afgelopen dagen. De Storm Ultras hadden hem "rat" genoemd en hem belachelijk gemaakt. Hij heeft gereageerd met dit gebaar en zal zeer waarschijnlijk speciaal in de gaten worden gehouden bij de terugwedstrijd in Mambourg.