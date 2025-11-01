Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Philippe Albert stelt dat een ontslag van Besnik Hasi bij Anderlecht weinig zoden aan de dijk zou brengen. De analist ziet slechts één mogelijke opvolger, al plaatst hij daar kanttekeningen bij.

Philippe Albert, voormalig Rode Duivel en nu aan de slag als analist, reageert op de discussie rond de positie van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht. Volgens hem is het ontslag van de huidige trainer geen garantie op verbetering. “Wie moeten ze dan nu weer nemen?”, vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck als enige optie?

Albert noemt Hein Vanhaezebrouck als enige naam die in aanmerking komt. “Ik zie alleen Hein Vanhaezebrouck, maar die heeft al anderhalf jaar geen club meer gehad.” Dan ben je ook niet meteen klaar om een ploeg te leiden.

De eerdere passages van Vanhaezebrouck bij Genk en Anderlecht worden door Albert kritisch bekeken. “Die waren geen groot succes.” Toch sluit hij een tijdelijke rol niet uit. “Misschien om te depanneren”, klinkt het. Of Vanhaezebrouck zelf openstaat voor een terugkeer, blijft volgens Albert onzeker.

De situatie bij Anderlecht blijft volgens Albert complex. Hij benadrukt dat de club niet zomaar een geschikte vervanger kan aantrekken. De beschikbare profielen op de markt zijn beperkt. De timing van een mogelijke wissel is bovendien delicaat, gezien de lopende competitie.





Albert over de rol van het publiek

Albert merkt op dat de roep om verandering vooral uit supportershoek komt. Hij stelt dat de clubleiding zich niet louter mag laten leiden door publieke druk. “Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen”, klinkt het, dan blijft Vanhaezebrouck de enige realistische optie.